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「模擬平台」扮真投資 假中介騙34人350萬

【明報專訊】有詐騙集團假扮中介公司職員致電市民，訛稱能提供超低息貸款或投資計劃，誘使事主把款項存到指定戶口，惟騙徒取得款項後即失去聯絡，涉款約830萬元。警方搗破兩個涉案詐騙集團拘捕共34人。

警方經調查，本月10日起一連3周搜查全港多處，共拘捕26男8女集團骨幹成員，年齡19至49歲，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢。被捕人報稱地盤工及無業等，部分有黑幫背景，警方目前已凍結共80萬元黑錢，行動仍繼續。

新界北總區重案組1A隊高級督察曹世樑表示，首個詐騙集團於前年11月至去年4月犯案，以貸款中介身分隨機致電市民推銷，要求事主參與投資計劃製造現金流，以通過銀行壓力測試，事主存款後會獲發一個模擬投資平台的戶口，戶口顯示金額與存入款項相等，令事主信以為真，惟事主提取結餘失敗後才發現受騙。

提錢失敗始知上當 投資顧問亦中招

該集團共向18男16女事主（29至76歲）騙走1萬至85萬元不等，共騙去350萬元，事主中不乏專業人士，其中一名29歲事主任投資顧問，他為求借貸20萬元被騙3.8萬元，另一名66歲安老院護理員則欲借貸450萬元為兒子籌備婚禮及繳付置業首期，結果被騙85萬元。

據了解，被用作行騙的模擬投資平台為市面上知名模擬平台，該平台原意供投資者作投資練習，戶口內金額可隨意設定。

推銷超低息貸款騙倒51人 涉480萬

另一詐騙集團於去年8月至今年2月期間犯案，同樣以貸款中介身分隨機致電市民推銷，自稱可提供低至0.09厘的低息貸款，誘使事主使用其服務。當事主被貸款條件吸引，騙徒會指示對方把指定金額存入指定戶口，或相約交收款項，惟騙徒取得款項後即失去聯絡。該集團共向29男22女事主（24至75歲）騙取1萬至65萬不等，共騙去480萬元，事主來自各行各業及有退休人士。

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