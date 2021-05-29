吊車撞毁中九幹線臨時橋架 工程師料重建需一月 承建商研向司機索償

涉事路段限高4.7米 吊臂放貨櫃屋上肇禍

事發昨早9時18分，一輛吊臂車於連翔道北行，駛至近民安隊總部時撞及一條正在興建的行人天橋，該天橋臨時支架撞至倒塌，45歲姓張吊臂車司機一度被困，及後由消防救出，他報稱手傷及感胸痛，清醒送往廣華醫院治理。現場所見，涉事吊臂車當時載有一間貨櫃屋，車上吊臂則放在貨櫃屋上，涉事路段限制高度4.7米。

非承建商車輛 料警查駕駛態度

路政署回應稱，涉事位置屬中九龍幹線—油麻地西工程一部分，路段工程合約編號為HY/2014/20，總價約34.6億元，由利基—SKEC聯營承建，2018年11月動工，預計2025年完工。意外令為建造橋樑而架設的臨時龍門架結構受損，經檢查後決定封路移除。署方稱，涉事吊車並非承建商車輛，承建商正研究會否就事件向涉事司機索償，中九龍幹線於2025年內通車的目標維持不變。

利基回覆稱，意外對工程整體進度影響有待評估。

路署：2025通車目標不變

受意外影響，連翔道天橋往荃灣方向近民眾安全服務隊總部的唯一行車線及連翔道下行前往西隧的行車線封閉，現場一帶交通十分擠塞，至昨晚10時仍封閉。

資深工程師倪學仁表示，從現場相片可見，該天橋以兩側石屎墩通架支撐兩層工字鐵作支架，上面再有另一層通架支撐板模，相信日後工人會於頂層紮鐵及落石屎。倪稱現時未見天橋上有木板鋼筋，相信工程目前未進入落石屎階段，估計工程重新組裝搭建需耗時一個月。

倪學仁說，該吊臂車運送一間貨櫃屋，車上吊臂只可放在貨櫃屋上，令整體過高引致意外，相信警方或會就其駕駛態度跟進，工程承辦商則會向自身保險公司索取賠償，其保險公司再向吊臂車的保險公司索償。