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港聞二

泳池入場限三成 團體：遠低於需求

【明報專訊】今年夏天特別酷熱，不少市民盼游泳消暑，惟在新冠疫情的社交距離措施下，泳池入場率只限三成。香港康樂體育專業人員總會向718名公眾泳池使用者做調查，發現七成五受訪者稱需排隊30分鐘以上入場。該會幹事劉德雄稱，有市民甚至排隊至該節游泳時段完結仍未能入場，該會盼政府能上調泳池入場上限。

維園限206人 派籌480號

劉德雄說，對上幾次重開泳池都沒有限制入場率，今次限三成，但人數包括場內員工，故往往能入場游泳者會少於三成；另嬉水池亦未能開放，泳池容納人數更少。他舉例，城門谷游泳池目前只能同時容納47人，九龍公園游泳池更因為室內池近期維修，戶外嬉水池關閉，整個泳池近月未能開放。他又稱，曾有業界對他說，維園泳池僅限206人入場，下午泳節1時開始已滿人，「之後派籌排到470幾、480號，即係有人要等所有頭一輪嘅人出晒嚟先入到去」。總會統計，目前全港所有泳池容納人數少於4000，遠低於市民需求。

郭偉強：場外排隊反增聚集風險

劉德雄說，目前食肆入座率容許五成，演唱會更容許七成五入座率，質疑為何泳池遲遲未能放寬，又稱不少市民在疫情期間有體重上升問題，認為政府應放寬泳池入場限制，讓市民多做運動。工聯會立法會議員郭偉強稱，泳池外塞滿人排隊，反增加群組聚集風險，未來會和業界嘗試約見康文署商討有關問題。

康文署回覆稱，為避免泳池及更衣室過於擠迫，政府須限制泳池使用者人數，以減低病毒感染使用者的風險；署方會視乎疫情最新發展及第599F章下對表列處所的規定，適時檢視或更改開放安排。食衛局回覆稱，政府一直密切留意疫情發展，不時檢視已實施的社交距離措施，並因應疫情發展，在考慮相關因素後適當調節及公布。

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