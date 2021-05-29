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35+案 高院拒保釋判辭引述控方：毛孟靜曾散播8．31謠言

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中11人獲保釋，36人還押。正還押的立法會前議員毛孟靜及民主黨尹兆堅早前向高院申請保釋，被《港區國安法》指定法官杜麗冰拒絕。杜官昨日頒下判辭，透露控方指控毛孟靜散播「8．31太子站事件」的謠言；辯方則強調毛孟靜只是盡記者責任。杜官自言十分尊重記者，但不認為毛孟靜於保釋期間不會危害國家安全。

判辭首先引述控方稱，警方檢走毛孟靜手機後，從中發現與本案首被告、港大法律學院前副教授戴耀廷的WhatsApp對話，不少談及「35+初選」，遂認為毛在初選計劃擔任顧問角色。控方提及，毛在一個論壇稱會專注「國際線」的新聞範疇，相信毛在本地和國際平台極具影響力。

此外，控方指控毛孟靜有份散播前年「8．31太子站事件」傷者傷勢的不實謠言，以及涉在「欠缺事實證據」下指控臥底警員假扮暴動者，大肆破壞灣仔商店。控方亦羅列毛接受多家外媒訪問的內容，稱毛形容「12港人」的遭遇是對港人最後的警告，又視立法會議員被取消資格為「一國兩制的最後一口棺材釘」。控方認為毛與外國外交官關係密切，一旦保釋，相信會危及國家安全。

辯方：毛只是盡記者責任

代表毛孟靜的資深大律師潘熙早前反駁，毛只是盡記者責任，向當局反映市民疑慮。高院法官杜麗冰最後表示，她十分尊重新聞工作者，特別是客觀報道事實的記者，但不認為毛於保釋期間不會危害國家安全，故拒絕其保釋申請。

稱尹兆堅電腦發現港獨文宣

「有強大顛覆國家意志」

至於同案的尹兆堅，判辭披露控方在其電腦發現港獨文宣，故認為他對顛覆或分裂國家有強大意志。控方又稱，民主黨前年9月宣布成立小組，呼籲外國制裁容許警隊濫暴的官員；尹作為民主黨時任副主席，在國安法生效後仍提倡港人「向極權說不」，一旦保釋，相當可能繼續危及國家安全。

【案件編號：HCCP134、141/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 保釋被拒 法官杜麗冰 串謀顛覆國家政權 尹兆堅 毛孟靜 35+大搜捕 港區國安法

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