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曾燕紅再登珠峰 創女性最快時間 較舊紀錄快13小時 「攀山不是為紀錄」

【明報專訊】為兌現與學生的承諾，前中學教師曾燕紅（圖）經過7年征戰，2017年攻上全球最高峰，成香港首名登上珠穆朗瑪峰的女性，但這匹戰馬並未停下來，周日（23日）以44歲之齡再次成功「攻頂」，全程僅花25小時50分鐘，獲尼泊爾官員確認為歷來女性登峰最快時間，較舊紀錄快逾13小時。新紀錄尚待健力士確認。這名為港屢締歷史的女將說：「攀山不是為紀錄，而是試驗和發掘自己的能力。」

25小時50分鐘 尼國官員確認

曾燕紅2017年首度征服珠峰，相隔4年後，未受疫情阻撓，再踏世界之巔。她於當地時間上周六（22日）下午1時20分由珠峰大本營出發，翌日下午3時10分登上海拔8848.86米的頂峰，全程25小時50分鐘。

駐守大本營的尼泊爾官員Gyanendra Shrestha向法新社確認，曾燕紅創下女性登峰的最快時間。原紀錄為尼泊爾籍登山者Phunjo Jhangmu Lama於2018年5月創下的39小時6分鐘，與曾燕紅今次時間相差13小時16分鐘。同日成功「攻頂」的美籍登山家Arthur Muir，亦以75歲之齡刷新美國最年長者登頂紀錄。

首日攻頂遇強風積雪放棄

尼泊爾官員雖確認曾燕紅以破紀錄時間登峰，但不會頒發證明，他補充相關者需向健力士世界紀錄申請。據報，曾燕紅及其團隊正回程往尼泊爾首都加德滿都。負責今次挑戰的登山公司稱，曾燕紅在當地時間12日首次出發攻頂，一度登上海拔8750米，距終點僅距不足100米，但礙於強風的惡劣天氣，加上積雪及膝而放棄。曾燕紅透過登山公司的社交專頁分享完成挑戰的心情：「大家都說我很堅強，但我從沒這樣想，因為山峰教人保持謙卑。」

曾：攀山為發掘自己能力

現年44歲的曾燕紅原任職中學教師，當年為兌現與學生的承諾，展開7年征途，經2014及2015年兩次失敗後，終在2017年5月成功「攻頂」，成香港首名女性登上珠峰。她昔日受訪時多番表示冀以身作則勉勵學生堅持追夢，如今以破紀錄時間再次攻克珠峰，她說：「攀山不是為紀錄，而是希望試驗和發掘自己的能力，藉此更了解自己，很高興我做到了這一點。」

受新冠疫情影響，珠峰去年一度「封山」，據報尼泊爾在今個攀山季批出破紀錄408個登山許可證。當地旅遊部門稱，今年春季已逾350人登頂，最少兩個團隊因有成員確診而放棄登山。

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