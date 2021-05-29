歡迎免試引入醫生 高拔陞：持續評估好過考試

稱缺人令同事未能外地受訓

高拔陞昨在港台《千禧年代》表示，歡迎港府提出《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，過去幾年醫管局長期有數百個空缺，不論什麼專科都難聘請到醫生，服務受影響之餘同事工作辛苦，又影響培訓。

高拔陞說，增加人手能為現有同事增加培訓機會，曾有同事可派到外地培訓，但因部門人手太緊張難維持服務，最後未能獲派外地受訓，為其失去機會感可惜。高又稱，很多日常培訓安排在午飯時段舉行，有時因門診太多症未能準時完成影響培訓，盼引入醫生停止人手不足的惡性循環，又說當醫生技術提升並有滿足感，離開公營意欲亦會減少。

就外界憂免試影響評核醫生水平，高拔陞認為，在特別註冊下非本地培訓醫生要在公營機構工作5至10年以上，「我估觀察一個同事超過10年的時間，觀察情况和水準一定好過考一次試」。他又說，同事每天工作都會被監察其工作表現和學術能力，亦有主管督導，是長時間延續性評估。

方津生：食衛局長可號令註冊委會 極不恰當

對於特別註冊醫生在特定專科工作一定年期後能否代表有能力做正式註冊醫生，高拔陞認為本地和外地來的醫生情况一樣，都是主要在同一個專科工作，但醫管局服務範圍闊，醫生有很多機會接觸不同科目病人，認為毋須擔心。

醫學會前會長方津生在同一個節目表示，關注制定認可醫學院院校名單的特別註冊委員會並非向醫委會問責，而食衛局長可向委員會發指令，擔憂是向當局問責，可能令名單評核不夠客觀甚至受政治壓力，又認為保留食衛局長可向委員會發指令是極之不恰當。