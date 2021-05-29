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廖長江妻王沛詩掌監警 前委員稱熟例 民權觀察盼正視調查權問題

【明報專訊】建制派「班長」廖長江之妻、執業大律師王沛詩獲委任為新一任監警會主席，任期由6月1日開始，為期兩年，接替現任主席梁定邦。王沛詩現為最低工資委員會主席，曾在2005至2010年任監警會委員。有監警會前委員認為，王經歷過由「警監會」轉為法定機構的時代，熟悉《監警會條例》及職權，相信可勝任主席。有民權觀察成員認為，前年反修例事件反映監警會職權局限，沒獨立調查權是「致命傷」，期望新主席不要再迴避該問題，重新檢視機構職能並改革。

政府昨公布委任王沛詩為新任監警會主席，形容她是擁有豐富公職經驗的執業大律師，並稱她早年擔任委員時協助監警會在2009年順利過渡成為獨立法定機構。王擔任多項公職，包括最低工資委員會主席、醫管局成員及港大校委會成員，2016年獲頒銅紫荊星章（見表）。

曾任警監委員見證變監警 現掌最低工資會

監警會前委員鄭承隆表示，王沛詩經歷由警監會轉為監警會的時代，對《監警會條例》熟悉，亦清楚職權範圍和缺陷，相信會是稱職的主席。

另一前委員劉文文表示，與王沛詩同為醫管局成員，認為她處事合理和「中規中矩」。被問對王任監警會主席有何期望，劉稱「最主要是大家對監警會有什麼期望，誰做主席無太大分別」。她寄語監警會堅守發揮監察的作用，「守得住」現時兩層投訴警察制度，「記得原本崗位的職能」。

前委員：中規中矩 職工盟：感不願對話

職工盟總幹事蒙兆達表示，過去最低工資委員會主席如鄭若驊及翟紹唐，均曾邀請勞工團體見面諮詢，但王沛詩上任後職工盟一直沒有面談機會，甚至今年首次凍結最低工資亦無法直接表達訴求，認為王予人感覺是不願聆聽聲音、不願意對話。蒙說，以王沛詩在最低工資委員會的表現評論，擔心監警會將更加封閉。

民權觀察成員王浩賢認為，監警會成員應涵蓋不同政治光譜的人，但現在政府委任的人選傾向建制派，令人失望。他說，現時政治現實下，不論主席或委員都要讓外界看到願意加強對警方的監察，不會故步自封，顯示出有改革的力量和意向，否則監警會將予人感覺是「花瓶」。他表示，監警會成為法定機構近12年，是時候檢討，尤其經歷了反修例，更反映了職權的限制，重申有獨立調查權相當重要，期望王沛詩不要迴避。

保安局長李家超表示，梁定邦自2018年6月起擔任監警會主席，在其領導下監警會經歷社會在2019至2020年的「最艱難時期」，克服不同挑戰，貫徹履行《監警會條例》下的法定職能，李相信監警會在王沛詩的領導下，會繼續積極發揮其獨立的法定監察職能。

相關字詞﹕監警會 梁定邦 王沛詩

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