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首引入三色顯示車廂客量助分流 3款機械人土瓜灣宋皇臺待客

【明報專訊】港鐵計劃在屯馬線全線通車後，月台顯示屏將用綠橙紅三色顯示車廂擁擠情况，方便乘客自行前往較少人車廂候車。系統透過實時數據估算每卡車廂的載客及擠迫情况，屯馬線是港鐵首條引入系統的鐵路線。港鐵稱若效果良好，不排除在其他鐵路線應用。

屯馬線全線通車後將以8卡列車行駛。港鐵車務總監李家潤表示，屯馬線將首引入車廂載客情况顯示系統，分析實時監察數據估算每卡車廂客量，並在月台候車屏幕顯示，每卡車廂分以綠橙紅3種顏色分別標示載客量少於一半、一半至滿載及已經滿載，方便乘客避開人多車廂。

港鐵亦會在土瓜灣站及宋皇臺站應用3款機械人，包括「機械人助理」與車站職員巡邏站內，協助乘客及處理票務；並採用「電梯安全大使」機械人，若機械人感應到乘客攜帶手推車、嬰兒車、行李或大型物件，就會提示乘客使用升降機。宋皇臺站亦會使用機械人負責車站清潔。

預留透明天花 展示宋元古井

宋皇臺站施工時掘出宋元古井文物及遺蹟，李家潤表示，港鐵正與古蹟辦商討在車站內展示文物，包括原址保育宋皇臺站古井，港鐵亦已在站內預留天花位置，讓市民透過透明裝置觀賞。

港鐵6月12及13日於土瓜灣站及宋皇臺站舉辦開放日，公眾可參觀車站設施及月台，市民可透過港鐵手機應用程式登記領取入場券。

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