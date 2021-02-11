宋皇臺土瓜灣站6．27啟用 屯馬全線通 車費再現「短貴長平」 40九巴線受影響兩條或取消

於2012年開始興建、整體造價逾971億元的沙中線項目，其中屯馬線路段將訂於6月27日全線通車。港鐵車務總監李家潤昨表示，全線通車後上下午繁忙時段列車分別訂為3分鐘及3.5分鐘一班，車程將更方便快捷，如由土瓜灣前往尖東及中環，分別只需9分鐘及20分鐘；而由何文田前往元朗，以往需轉線兩次，通車後毋須轉車，車程亦由40分鐘減至29分鐘。

土瓜灣20分鐘抵中環

李家潤稱全線共有6個轉車站（見圖），相信可顯著分流重鐵人流，特別是紓緩東鐵線大圍至九龍塘站的樽頸。他稱，紅磡站會成為屯馬線和東鐵線的轉線站，港鐵將於6月20日率先啟用紅磡站屯馬線新月台，屆時乘客需前往新月台轉車。

6月20日起紅磡新月台轉車

港鐵昨交代屯馬線車費，土瓜灣和宋皇臺兩新站前往中環站成人八達通收費為12.5元；全程車即屯門往烏溪沙收費為23.5元。過海車程則仍較巴士收費高，以土瓜灣往中環為例，巴士費為10.6元（見表），較港鐵平1.9元。港鐵商務總監楊美珍稱，6月27日至今年底於宋皇臺、土瓜灣、啟德及顯徑站出入閘，成人八達通車費有額外1元優惠，其他八達通減5毫。

不過，屯馬線仍繼續出現車程「短貴長平」問題，紅磡站乘屯馬線前往顯徑站，收費為9.6元，但若乘多一個站到大圍站，收費為6.2元，兩者相距3.4元。楊美珍表示，港鐵將透過每年車費調整，將不規則收費理順。運輸及房屋局長陳帆稱，有關問題源於當時西鐵及東鐵線票價機制有異，是歷史遺留下來的問題，相信港鐵可透過未來票價調整機制逐漸處理。

此外，屯馬線通車後亦將令區內巴士班次減少。據了解，運輸署早前已就屯馬線通車調查乘客量，九巴約有40條路線會受影響，當中大部分預計會減班，有兩條路線很可能會取消，包括來往馬鞍山市中心及鑽石山站的286M，以及來往秦石巴士總站及九龍城碼頭的85B。陳帆表示，因應屯馬線開通，運輸署會密切監察沿線服務，按實際需要要求調整。九巴稱，運輸署負責籌備屯馬線通車的巴士服務調整方案，期望適時落實，讓資源調撥至需求殷切的路線。新巴城巴表示會密切留意路線需求。

民主黨交通事務副發言人陳堡明質疑，港鐵「同站數不同價」仍然嚴重，如鑽石山往觀塘涉4車站，車費為5.7元；但同是4個車站車程，鑽石山往何文田收費卻達8.8元，極不合理，要求政府及港鐵在明年檢討票價調整機制時一併理順。