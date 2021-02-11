宋皇臺土瓜灣站6．27啟用 屯馬全線通 車費再現「短貴長平」 40九巴線受影響兩條或取消

【明報專訊】港鐵屯馬線（即連接西鐵及馬鐵線）將於6月27日全線通車，土瓜灣和宋皇臺兩個新車站將連同何文田及紅磡站的新月台同日啟用，令鐵路貫通九龍城區，涵蓋27個車站，全長56公里，成為本港最長的鐵路線。港鐵表示，屯馬線全線通車後，由土瓜灣前往中環只需20分鐘。不過，屯馬線過海車程收費普遍較巴士車費高，部分車程亦繼續出現「短貴長平」的現象。屯馬線開通後亦將令區內巴士班次減少，據了解約有40條九巴路線會受影響，其中兩條可能取消。
於2012年開始興建、整體造價逾971億元的沙中線項目，其中屯馬線路段將訂於6月27日全線通車。港鐵車務總監李家潤昨表示，全線通車後上下午繁忙時段列車分別訂為3分鐘及3.5分鐘一班，車程將更方便快捷，如由土瓜灣前往尖東及中環，分別只需9分鐘及20分鐘；而由何文田前往元朗，以往需轉線兩次，通車後毋須轉車，車程亦由40分鐘減至29分鐘。
土瓜灣20分鐘抵中環
李家潤稱全線共有6個轉車站（見圖），相信可顯著分流重鐵人流，特別是紓緩東鐵線大圍至九龍塘站的樽頸。他稱，紅磡站會成為屯馬線和東鐵線的轉線站，港鐵將於6月20日率先啟用紅磡站屯馬線新月台，屆時乘客需前往新月台轉車。
6月20日起紅磡新月台轉車
港鐵昨交代屯馬線車費，土瓜灣和宋皇臺兩新站前往中環站成人八達通收費為12.5元；全程車即屯門往烏溪沙收費為23.5元。過海車程則仍較巴士收費高，以土瓜灣往中環為例，巴士費為10.6元（見表），較港鐵平1.9元。港鐵商務總監楊美珍稱，6月27日至今年底於宋皇臺、土瓜灣、啟德及顯徑站出入閘，成人八達通車費有額外1元優惠，其他八達通減5毫。
不過，屯馬線仍繼續出現車程「短貴長平」問題，紅磡站乘屯馬線前往顯徑站，收費為9.6元，但若乘多一個站到大圍站，收費為6.2元，兩者相距3.4元。楊美珍表示，港鐵將透過每年車費調整，將不規則收費理順。運輸及房屋局長陳帆稱，有關問題源於當時西鐵及東鐵線票價機制有異，是歷史遺留下來的問題，相信港鐵可透過未來票價調整機制逐漸處理。
此外，屯馬線通車後亦將令區內巴士班次減少。據了解，運輸署早前已就屯馬線通車調查乘客量，九巴約有40條路線會受影響，當中大部分預計會減班，有兩條路線很可能會取消，包括來往馬鞍山市中心及鑽石山站的286M，以及來往秦石巴士總站及九龍城碼頭的85B。陳帆表示，因應屯馬線開通，運輸署會密切監察沿線服務，按實際需要要求調整。九巴稱，運輸署負責籌備屯馬線通車的巴士服務調整方案，期望適時落實，讓資源調撥至需求殷切的路線。新巴城巴表示會密切留意路線需求。
民主黨交通事務副發言人陳堡明質疑，港鐵「同站數不同價」仍然嚴重，如鑽石山往觀塘涉4車站，車費為5.7元；但同是4個車站車程，鑽石山往何文田收費卻達8.8元，極不合理，要求政府及港鐵在明年檢討票價調整機制時一併理順。