粵跨市傳播 港專家籲中高風險區來港須檢疫

據廣東省衛健委，新增11宗隱形個案有8宗來自廣州，深圳兩宗，佛山一宗。廣州新增個案中，有一名14歲女生，是周三（26日）姓宋及姓許祖孫確診個案的託管班同學，周日（23日）曾赴清遠市古龍峽景區和金龍洞地下河景區遊玩。佛山新增個案為一名40歲姓王女子，是姓雷確診者的密切接觸者，雷為姓宋個案兒媳。姓王女子周一（24日）與雷在南海區桂城街道濱江一號共同參加培訓班，當地與王有密切接觸的11人已隔離，另有4人在外地。

新增11確診 廣州佛山患者有關連

廣州市昨日召開防疫發布會，市教育局副局長陳敏生表示，廣州暫停所有校園聚集活動，荔灣區學校暫停跨班活動，培真小學、新暉學校等8所涉疫學校暫時停課，網上教學。位於廣州荔灣區的「又一間茶點軒」成為此輪傳播中樞，相關個案已增至16人。

國家衛健委截至昨晚維持將廣東省兩社區列中風險地區，包括荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣及鶴園小區東片。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，廣東省新增個案暫時可找到傳播鏈，但對本港不是沒風險，他說此次廣東省疫情傳播較快，且涉及變種病毒，港府應考慮要求從廣東省中高風險地區抵港者在指定酒店檢疫。

14歲女曾遊清遠 廣州8校改網課

梁又說，內地未有將發現無症狀感染者的地區列為中高風險地區，港府可參考澳門做法，對從這些地區抵港者附加額外要求，例如醫學監察，甚至取消相關地區的回港易安排，要求抵港者家居檢疫。

政府發言人昨重申，抵港當天或之前14天曾逗留回港易計劃專題網站名單所載的內地「中風險」或「高風險」地區的香港居民，將不可按回港易計劃豁免接受強制檢疫入境香港。

明報記者

（疫情第四波）