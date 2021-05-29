科大推網上系統 接種檢測須呈報

【明報專訊】香港科技大學管理層昨日向師生、員工發電郵表示，將於8月中旬推出一個網上匯報系統，要求大學成員提交個人疫苗接種或檢測結果作紀錄，又稱會按私隱法例要求處理相關資料。科大又表明，「如成員未有跟從安排，大學會先向他們發出提示通知，後作警告。如情况持續，大學會採取紀律行動」。科大又指出，將安排兩輪校內疫苗接種服務，重申大學鼓勵所有成員打疫苗，或者每兩星期檢測一次。
違者警告採紀律行動
將安排兩輪到校打針
另外，本港昨日有35,800人接種新型冠狀病毒疫苗，接種首劑科興疫苗人數連續第3日上升，接種首劑BioNTech（復必泰）疫苗人數亦連續第4日上升。預約方面，昨日有10,500人預約打科興疫苗，是3月中以來最多，另昨日有15,100人預約打BioNTech疫苗。截至昨日，累計有131.97萬人已打首劑疫苗，佔16歲或以上人口20.1%，96.64萬人已打兩劑疫苗，佔16歲或以上人口14.7%。
前日6人針後送院 一人嚴重
前日有6人打針後要送院，其中一名38歲女子打第二劑BioNTech疫苗後出現氣促、心悸及暈眩，送往廣華醫院留醫，情况嚴重。
（疫情第四波）
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