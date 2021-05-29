發展商稱代中獎者繳稅 包括辣稅

料3座47樓D室 北望東九山景

據價單顯示，上述單位的定價為1277.4萬元，如扣除最高15%直減折扣及3.8萬現金折扣，折實價約為1082萬元，而單位向北，景觀以觀塘市區及東九龍山景為主。信置發言人回覆查詢時稱，是次會為得獎者承擔所有釐印費開支，包括假若得獎者本身已持有物業，需要支付的15% DSD雙倍印花稅。若以樓價1080萬元、並付樓價15%作為雙倍印花稅計算，涉及稅款或約162萬元。本報向財經事務及庫務局查詢中獎者的稅務安排，該局回覆稱，據其了解，贊助商會負責所有相關稅款，詳情有待贊助商公布。

另可留意的是，凱滙單位每實呎管理費為3.98元，以此推算，上述449方呎一房單位每月管理費約1787元。

單位總數1999伙的凱滙位處觀塘市中心裕民坊，為市建局歷來最大型的重建項目，於2018年12月開售，迄今累積售出超過1800伙，套現總金額近230億元，現時待售餘貨約200伙。

（疫情第四波）