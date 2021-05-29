發展商稱代中獎者繳稅 包括辣稅

【明報專訊】信和集團旗下黃廷方慈善基金等將旗下觀塘新入伙樓盤凱滙一個實用面積449方呎、樓價1080萬元的一房單位，透過抽獎贈予一名已接種新冠疫苗的香港永久居民。翻查樓盤價單，以3座47樓D室最有機會符合上述要求，屬面向觀塘市區景和東九山景的高層單位，而發展商昨晚約7時半已經上載銷售安排，即日停售該單位。同時，發展商表示會為中獎者負責繳交所有稅項開支。
料3座47樓D室 北望東九山景
據價單顯示，上述單位的定價為1277.4萬元，如扣除最高15%直減折扣及3.8萬現金折扣，折實價約為1082萬元，而單位向北，景觀以觀塘市區及東九龍山景為主。信置發言人回覆查詢時稱，是次會為得獎者承擔所有釐印費開支，包括假若得獎者本身已持有物業，需要支付的15% DSD雙倍印花稅。若以樓價1080萬元、並付樓價15%作為雙倍印花稅計算，涉及稅款或約162萬元。本報向財經事務及庫務局查詢中獎者的稅務安排，該局回覆稱，據其了解，贊助商會負責所有相關稅款，詳情有待贊助商公布。
另可留意的是，凱滙單位每實呎管理費為3.98元，以此推算，上述449方呎一房單位每月管理費約1787元。
單位總數1999伙的凱滙位處觀塘市中心裕民坊，為市建局歷來最大型的重建項目，於2018年12月開售，迄今累積售出超過1800伙，套現總金額近230億元，現時待售餘貨約200伙。