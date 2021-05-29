信和華置推「打針送樓」抽獎 值1080萬 倫理學者憂誘因太大 貪圖者或瞞病接種

政府發言人表示歡迎私營機構運用各種方法鼓勵和支持市民接種疫苗，再次呼籲市民盡快接種疫苗，令社會盡快回復正常。

設20免找數簽帳額獎 每個10萬

須9月前登記

抽獎活動由黃廷方慈善基金旗下龍煌有限公司舉辦，凡年滿18歲並持香港身分證的永久和非永久居民，包括持有香港工作簽證者如家傭，只要接種兩劑新冠疫苗，並於9月1日或之前登記，即可抽獎，獎項有20個，每個為價值10萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額。另一終極大獎則是凱滙一個價值1080萬元、449方呎一房單位，參與「抽樓」者必須為持有有效香港永久居民身分證的香港居民。參加抽獎辦法及詳情稍後公布。

凱滙全盤只有2期3座D室是該類間隔。參考其平面圖，3座標準戶樓層一梯12伙，有6部升降機，D室單位向西北面，入門右方為傳統梗廚，左方為附浴缸的浴室。根據成交冊，3座D室只餘41、47及49樓3個高層單位待售，當中47樓D室昨晚已停售。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，社區疫苗接種是對抗大流行病的重要一環，藉此保護自己、親人、朋友和同事，希望透過大抽獎活動，合力提高香港的疫苗接種率。有關公布提及，有意參加者於打針前應諮詢專業健康建議。

區結成：倘誘因溫和問題不大

稱「為層樓打針唔理性」

中文大學生命倫理學中心總監區結成稱，打針、食藥均屬醫療程序，從醫學角度而言，當然不希望威迫或利誘市民打針，正如一直不鼓勵以獎勵吸引人捐贈器官，否則會令醫療商業化或利益化；但另一方面，群體免疫屬公眾利益問題，若提供適合及溫和的誘因，例如機票、主題公園門票等，問題不大。

對於今次打針送樓抽獎，區結成稱不是嚴重道德倫理問題，但憂慮誘因太大，「狂熱時易樂極生悲」，擔憂有人因貪圖「上車」，即使身體狀况不適合，亦隱瞞病歷去打針，而打針雖不是危險事，但始終並非無風險，認為抽獎主辦單位應提醒身體狀况不穩定者不適宜打針，「專家話唔打針係唔理性，𠵱家大家因為層樓打針其實都唔理性」。

田北辰：觀感不好 應釋副作用疑慮

葉劉倡效法 盡良心企業責任

實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府應多做工夫釋除公眾對疫苗副作用的疑慮，或可安排公立醫院設專櫃為市民評估身體是否適合打針，「唔做呢啲措施，只係抽獎鼓勵打針，觀感唔好」。行政會議成員葉劉淑儀稱今次抽獎變相實現「打針上車」的置業夢，認為既可幫助政府「谷針」，亦可盡良心企業責任，呼籲更多地產商捐樓抽獎。

身兼會德豐地產主席的地產建設商會執行委員會主席梁志堅回應本報查詢稱，地建會計劃呼籲各商會成員，鼓勵員工盡快接種疫苗，以配合政府抗疫工作，亦鼓勵成員可向已打疫苗的員工推出獎賞。他說雖有個別已接種疫苗市民有副作用，但只屬小部分，希望市民積極接種。

會德豐稱研其他方法配合抗疫

被問到會德豐地產會否參考信置做法捐樓作抽獎，梁志堅表示各發展商均有自己不同的途徑和方法配合政府抗疫，會德豐暫無意效法捐樓做法，但會研究其他方法配合政府抗疫。其他大型發展商暫亦未有類似行動。本報昨向長實、新地、恒地、新世界等查詢，截稿前均未獲回覆。馬會表示不會就鼓勵打疫苗推出措施，包括不會為此推出六合彩金多寶。

明報記者

（疫情第四波）

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