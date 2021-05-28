港聞

港聞二

經紀管有索帶上訴 官問「非法用途」詮釋

【明報專訊】前年11月2日維園發生警民衝突，34歲地產經紀涉被搜出48條索帶，被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。裁判官早前裁定地產經紀管有的索帶可用於武裝衝突、毆鬥傷人及造成交通阻塞的非法用途，裁定罪名成立，判囚5個半月。地產經紀其後就定罪和判刑提出上訴，上訴庭昨就法例詮釋的問題，要求雙方進一步回應，押後至8月6日再訊。

被告陳俊傑被控2019年11月2日，在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界管有一包索帶，意圖將其作非法用途使用。

上訴方認為，控罪所涉的《簡易程序治罪條例》第17條中，對束縛人身、攻擊性武器、入侵處所，以及其他適合作非法用途的工具進行規管，而條文中「百合匙或其他適合作非法用途的工具」的寫法，認為應只涉入侵處所的工具。

法官彭寶琴查詢，上訴方基於上述句子沒有頓號，而將「其他適合作非法用途的工具」歸類為入侵處所的工具的說法是否正確。上訴庭法官彭偉昌亦質疑，「百合匙或其他適合作非法用途的工具」的條文「最後嘅句子有冇逗號都係因人而異」。

雙方需時準備 押後8月再訊

高等法院首席法官潘兆初則認為，條文的中英文兩個版本表達方式有異，問法庭應如何處理有關情况。上訴庭最終認為雙方需時再作準備，決定押後再訊。

【案件編號：HCMA 242/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪 維園 索帶 反修例運動

上 / 下一篇新聞

599G再禁六四燭海 支聯會未提Plan B
599G再禁六四燭海 支聯會未提Plan B
大狀：自發參加風險視乎「共同目的」 警消息：若喊口號證據強
大狀：自發參加風險視乎「共同目的」 警消息：若喊口號證據強
彭鴻昌反駁梁智鴻止血論：公院缺醫生如貧血 要輸血
彭鴻昌反駁梁智鴻止血論：公院缺醫生如貧血 要輸血
指毛孟靜夫違建 屋署不執法 803基金覆核被拒 官：無資格
指毛孟靜夫違建 屋署不執法 803基金覆核被拒 官：無資格
路透：李家超函銀行 碰黎智英戶口可囚 李：凍結資產因涉國安罪行 無關正常營商
路透：李家超函銀行 碰黎智英戶口可囚 李：凍結資產因涉國安罪行 無關正常營商
壹傳媒復牌首日升五成 梁振英續質疑財政
壹傳媒復牌首日升五成 梁振英續質疑財政
科技園：倘嚴重違規可收地
科技園：倘嚴重違規可收地
科技園高效工廈助工業數碼轉型
科技園高效工廈助工業數碼轉型
洪水橋站料2030年竣 議員轟「首批居民等6年」
洪水橋站料2030年竣 議員轟「首批居民等6年」
七旬兄弟動武 弟墮斃兄危殆 死者有精神病紀錄 警疑畏罪
七旬兄弟動武 弟墮斃兄危殆 死者有精神病紀錄 警疑畏罪
海洋公園水上樂園趕夏季開 研推疫苗獎勵
海洋公園水上樂園趕夏季開 研推疫苗獎勵
八仙嶺行山漢失蹤 遺體尋回
八仙嶺行山漢失蹤 遺體尋回
鏟車司機涉姦親女說「愛你」 事主：唔要你呢份愛
鏟車司機涉姦親女說「愛你」 事主：唔要你呢份愛
7個月首見零確診 醫生：邁向清零 不代表社區已清毒
7個月首見零確診 醫生：邁向清零 不代表社區已清毒
樹仁師生打兩針可休兩天
樹仁師生打兩針可休兩天
被疑電騙騙徒遭截停 內地官二代否認襲3警
被疑電騙騙徒遭截停 內地官二代否認襲3警
海關5個月8破紅酒藏毒 檢4000萬元毒品
海關5個月8破紅酒藏毒 檢4000萬元毒品
寄陳年性愛片 兩男涉勒索女子200萬 被告提陳冠希事件 事主憂不交錢影片流出
寄陳年性愛片 兩男涉勒索女子200萬 被告提陳冠希事件 事主憂不交錢影片流出
醫局陣線播未送檢六四紀錄片 電檢處登門指違法 拍攝文宣
醫局陣線播未送檢六四紀錄片 電檢處登門指違法 拍攝文宣
前年萬聖節前夕非法集結 科大生為續學業寧即囚10周
前年萬聖節前夕非法集結 科大生為續學業寧即囚10周
警破工廈賭檔 拘26男女
警破工廈賭檔 拘26男女
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯質疑紅會退選委「政治表態」 泰博批上綱上線：退出突顯公平中立
【Emily】何君堯質疑紅會退選委「政治表態」 泰博批上綱上線：退出突顯公平中立
【Emily】「土法」牙膏止痕 阿廷談獄中消暑
【Emily】「土法」牙膏止痕 阿廷談獄中消暑
【Emily】泰博想搞「虛擬議辦」 接聽市民電話
【Emily】泰博想搞「虛擬議辦」 接聽市民電話
【Emily】學生製「免提追蹤車」 助鄉郊長者買餸
【Emily】學生製「免提追蹤車」 助鄉郊長者買餸
【Emily】陸志聰退休 蘇潔瑩任港島東聯網總監
【Emily】陸志聰退休 蘇潔瑩任港島東聯網總監
【Emily】譚志源：公務員可以好積極不合作
【Emily】譚志源：公務員可以好積極不合作