經紀管有索帶上訴 官問「非法用途」詮釋

被告陳俊傑被控2019年11月2日，在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界管有一包索帶，意圖將其作非法用途使用。

上訴方認為，控罪所涉的《簡易程序治罪條例》第17條中，對束縛人身、攻擊性武器、入侵處所，以及其他適合作非法用途的工具進行規管，而條文中「百合匙或其他適合作非法用途的工具」的寫法，認為應只涉入侵處所的工具。

法官彭寶琴查詢，上訴方基於上述句子沒有頓號，而將「其他適合作非法用途的工具」歸類為入侵處所的工具的說法是否正確。上訴庭法官彭偉昌亦質疑，「百合匙或其他適合作非法用途的工具」的條文「最後嘅句子有冇逗號都係因人而異」。

雙方需時準備 押後8月再訊

高等法院首席法官潘兆初則認為，條文的中英文兩個版本表達方式有異，問法庭應如何處理有關情况。上訴庭最終認為雙方需時再作準備，決定押後再訊。

【案件編號：HCMA 242/20】

（反修例風暴）