醫局陣線播未送檢六四紀錄片 電檢處登門指違法 拍攝文宣

陣線問播網上公開影片是否違法

指電檢職員當場拒回應

電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）人員昨晚到陣線的辦公室發信，稱《我畢業了》沒根據《電影檢查條例》（條例）獲發核准證明書或則豁免證明書，任何人上映該類影片即屬犯法，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁1年。

信件又表示，留意到陣線明日放映《動詞變位》，提醒陣線上映任何影片，須遵從《條例》，並要求陣線提供上映該影片的時間及地點等。

陣線昨回應電檢處行動時表示，有關人員拒出示職員證，亦在未經批准下拍攝辦公室內同事及文宣；陣線多次問《條例》細節，包括放映網上公開資源是否違例，但該會稱電檢處人員拒回應。

電檢處發言人表示，接獲市民查詢，有關團體辦的影片上映活動是否符合《條例》，並就此按《條例》視察及向該團體發信查詢。處方不會評論其根據《條例》進行的查詢或視察行動。