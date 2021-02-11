寄陳年性愛片 兩男涉勒索女子200萬 被告提陳冠希事件 事主憂不交錢影片流出

兩名被告分別以代號稱呼，兩人被指於前年7月31日至去年1月2日，以恫嚇方式不當地要求X交出200萬元；首被告另被控一項欺詐罪。控辯雙方的承認事實透露，次被告擁有外國大學的法律學位。

次被告持外國大學法律學位

法庭早前頒下命令，禁止任何人發布能識別女事主X身分的資料，包括姓名、職業及被告與事主的關係等，X亦獲准使用屏風及以特別通道出入作供。除了保護事主，法庭內的被告欄亦被紙板遮蓋，避免旁聽者看到兩名被告的容貌。

事主X以英語作供稱，她於2019年收到由次被告發送的電郵，內容提及她與首被告的性愛片段和照片，X說她當時感到震驚和害怕，因她和首被告已多年沒聯絡，而且該電郵是寄給她的公司電郵，她致電首被告詢問不果，隨即尋求律師協助。

後來首被告傳送她3張照片及一條影片，被問到收到影像時的感受，X說拍攝影像時她只是非常年輕的女孩，沒想過被告一直保存着影像，她很擔心影像一旦流出，會影響她多年來辛苦建立的事業及聲譽。

其後X將影像交予警察，並向法庭申請禁制令，禁止公開影像。次被告之後發電郵給X的律師，稱會遵守禁制令，但同時提及陳冠希裸照事件，表示將來或有不可預見的事發生。X覺得被威脅，因次被告彷彿在暗示，若她不用錢買回影像，影像便會意外流出。

會面拘捕被告 檢有標記鈔票

據承認事實，兩被告其後於2020年1月2日與X的代表律師會面，兩人同日在律師樓內被捕，警方在現場檢獲有標記的200萬港元鈔票。X作供未完，審訊今續。

【案件編號：DCCC 241/20】