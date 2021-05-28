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被疑電騙騙徒遭截停 內地官二代否認襲3警

【明報專訊】就讀港大的內地官員之子被懷疑為電話騙案騙徒，襲擊理伏的3名警員，昨在觀塘裁判法院否認3項襲警罪受審。作供警員供稱，當日便裝與同袍尾隨案中受騙老翁及被告至大廈3樓欲拘捕被告，惟被告撥開他的手導致其左前臂內側擦傷，並在他身上搜出一張寫有「杜立強（音譯）」的中國公安證。

被告港大學生 案發搜出「公安證」

操普通話的被告為學生杜立衡（20歲），由翻譯員協助。他被控2020年9月3日在牛頭角彩盈邨一大廈後樓梯襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。他原被控一項以欺騙手段取得財產罪，已於今年2月撤控。

警員黃榮德供稱，去年9月3日接到姓鄧老翁報案稱3日前被冒充內地公安的人騙去46萬元人民幣，並於下午為他錄口供，其間鄧接聽相信是騙徒的來電，用普通話自稱為速遞員「有啲嘢要畀佢」，相約於彩盈邨內商場見面，警方遂安排鄧翁在監控下應約。

黃續稱，鄧在彩盈邨一大廈大堂與被告相認後，連同他共4名便衣警跟隨二人乘升降機到3樓，鄧突然指向被告叫「係佢約我出嚟」，黃遂向被告展示委任證，用右手搭其左膊，用廣東話稱「警察」，被告撥開黃的手欲逃走，同袍見狀上前協助，惟對方不斷掙扎，黃因感到對方不明他所言，再用普通話說「警察警察！」被告問「什麼事？」最終拉扯至防煙門制服被告。被告被搜出一張寫有「杜立強（音譯）」的中國公安證。黃事後左前臂擦傷內側擦傷。

辯方稱被告不知警員身分，曾大叫「我什麼都沒有幹，你們要幹什麼？」等，黃稱有清楚以普通話表明身分，但沒以普通話告知罪行或宣布拘捕，又否認曾拳打腳踢被告。案件今續。

【案件編號：KTCC1556/20】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 襲警 內地生 港大 電話騙案

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