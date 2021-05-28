7個月首見零確診 醫生：邁向清零 不代表社區已清毒

梁子超認為，起碼多兩周本地零確診，待香港與內地通關後兩周無確診才放寬社交距離措施，會較穩妥。他亦稱，短期內不應取消高風險地區航班禁飛限制，否則會增加輸入個案風險。

受疫苗污染 官涌接種中心護士不列確診

衛生署公共衛生化驗服務處早前從官涌體育館疫苗接種中心61歲女護士病毒樣本驗出D614D病毒株，與疫苗病毒株相若，非社區流行的D614G，疑受科興疫苗病毒株污染而初步陽性。中心昨稱，港大微生物學系進一步基因分析亦得出相同結果。中心分析臨牀數據、流行病學資料和化驗結果後，決定不列護士為確診，密切接觸者如檢測陰性可離開檢疫中心。

該接種中心醫務總監郭寶賢相信，再有同類事件風險不高，目前中心防疫規格是防止人傳人，非防止受疫苗污染，有待當局會否提出新建議。他說港大教授袁國勇昨到中心視察及取環境樣本。袁國勇向本報稱，當該護士注滿疫苗至針筒，從疫苗樽拔出針頭時，樽內正壓或致病毒溢出，令她受小量滅活疫苗病毒污染。他建議用漂白水清潔接種中心所有表面，以破壞疫苗病毒核糖核酸，而非用只消毒表面的酒精。

印漢變種毒極似同酒店檢疫者 列輸入相關

本港首宗社區驗出變種病毒的29歲印裔男子（第11643宗），與在尖沙嘴華美達華麗酒店同層檢疫的兩名患者病毒基因排序高度相似，包括印尼來港的34歲女外傭（第11550宗）及菲律賓來港的28歲男外傭（第11544宗）。中心經流行病學調查及基因排序分析，昨證實印裔男子與女外傭及男外傭有流行病學關連，印裔男子的分類由源頭不明改為與輸入個案有流行病學關連。與他有關的10宗確診包括其女友人，亦改為與輸入個案有流行病學關連。

明報記者

（疫情第四波）