鏟車司機涉姦親女說「愛你」 事主：唔要你呢份愛

現年49歲的被告，被控1項非禮、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、3項強姦及1項亂倫罪。案發於2015年至2019年8月1日期間，發生地點包括香港某兩個單位及內地福建省漳州市，事主X當時12至16歲。

控方昨在庭上播放X的警方會面錄影。X指出，2015年就讀中一時在家中首次遭被告非禮腰部及胸部後，被告曾向X說：「呢個係我同你之間嘅秘密，邊個都唔可以講」。自此以後，被告不時摸X ，並要求X替他手淫及口交。

數個月後，被告首次強姦X。X形容當時被告「好淫咁望住我」，猶如「精蟲上腦」，而自己曾一度拒絕及推開被告，不想將處子身給予「自己爸爸」，但被告說，「冇事嘅，唔會痛，你放輕鬆，好舒服㗎」、「我會好溫柔，你會好開心」。被告此後亦有不時強姦X。

稱被告見男友發怒 「點解咁對我」

X表示，中三時曾有男朋友，有次被告在家中看到她和男朋友在一起，便大發雷霆向X說：「點解要咁對我！」，認為被告無法接受X的戀情，「覺得我係佢（被告）嘅嘢」。

2019年，被告與X的母親鬧離婚因而搬走。X起初沒有跟隨，知道自己一旦搬過去會再遭非禮，惟她與母同住時「感覺唔到屋企，覺得冇我位置，冇人關心我」，加上生活費不足，迫不得已搬與被告同住，並有繼續與被告性交，亦因此而情緒崩潰，回到母親家後，去年2月中情緒開始失控，會突然哭鬧及大笑，亦有𠝹手。後在朋友幫忙下找到志願機構和社署協助，最終揭發事件。案件今續。

【案件編號：HCCC45/21】