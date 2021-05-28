八仙嶺行山漢失蹤 遺體尋回

無人機確認死者位置 警料事主目的純為遠足

消防處署理消防區長洪德城稱，下午4時許在黃嶺坳行山徑對下120米的山坡發現失蹤者，經無人機確認位置後，由搜救隊救出，他當時已昏迷及失去知覺。失蹤者再由直升機吊起，送到停機坪後，傍晚6時許由現場救護員證實死亡。他稱，連日來救援行動面對不少挑戰，包括酷熱天氣及雷暴警告等不穩定天氣、八仙嶺範圍廣闊、失蹤者留下線索較少，發現失蹤者位置偏僻而且被草叢遮蓋等。

被問及事主身上是否有遺書等，警方大埔分區指揮官劉肇邦表示，初步調查事主當時目的純為遠足，呼籲市民切勿獨自行山，在酷熱天氣下行山要注意安全。消防連日來出動67架次的救護車及消防車，以及238名消防及救護人員；警方每日出動約100人協助搜救。

陳璟輝周日早上約8時45分離開馬鞍山福安花園寓所，獨自往八仙嶺遠足，並曾向家人表示預計晚上7時回家。當日早上約11時半，他曾向母親傳短訊及前往仙姑峰的風景相片。當晚10時許陳仍未回家，其母發現陳WhatsApp最後上線時間是中午12時許，恐防兒子遇上意外，遂報警。