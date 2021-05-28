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港聞二

海洋公園水上樂園趕夏季開 研推疫苗獎勵

【明報專訊】海洋公園水上樂園近月展開招聘，海洋公園主席劉鳴煒昨表示，水上樂園已取得入伙紙，水上遊樂設施已大致完工，現正申請泳池牌照及後期工序完成，希望今年夏季開幕；他又表示海洋公園樂見及有意提供誘因及獎勵令市民去接種疫苗，現與政府及有關機構商討，詳情稍後公布。

防疫參考泳池 視情况引入防水口罩

劉鳴煒昨表示，自立法會批出撥款後，不斷籌備開幕，水上樂園已取得入伙紙，水上遊樂設施已大致完工，現正申請泳池牌照及等待審批，希望今年夏天可以開幕。劉表示設施將成為香港唯一的水上樂園，有待政府提供相關指引，他相信防疫要求會偏向參考泳池，至臨近開幕時，有關的疫苗或抗疫安排將視乎疫情及政府給予的指引，樂園再考慮是否引入防水口罩。

水上樂園自3月底開始招聘，劉鳴煒表示，現時仍然招聘人手及培訓工作，招聘進度理想，現先處理全職員工，之後再處理兼職及季度員工，而具備拯溺資格與否並非聘用的先決條件，曾否接種亦非現時入職條件。水上樂園營運規劃及拓展經理何承熹稱，7月將有逾100人入職，當中逾半有拯溺資格，相信水上樂園開幕時會有近100人水上團隊具有拯溺資格。

非現時入職條件 鼓勵員工接種

海洋公園早前為接種兩劑疫苗員工提供共1.5日有薪假，劉鳴煒稱會不斷鼓勵員工接種，但強調接種與否屬員工個人決定，又呼籲任何香港僱主向接種的員工提供「一日、半日假期」。劉又表示，近日不少討論稱提供誘因及獎勵令市民接種疫苗，公園樂見及有意去參與，現與政府及相關機構商討，詳情有待公布。

至於引入合作伙伴方面，劉鳴煒稱將於未來數周內開始招標意向申請，過程會持續數月，收完意向書後就會招標。

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