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七旬兄弟動武 弟墮斃兄危殆 死者有精神病紀錄 警疑畏罪

【明報專訊】一名七旬老翁前晚疑與胞兄爭執繼而動武，老翁打傷胞兄後墮樓身亡，其胞兄身體多處受傷，送院搶救後情况危殆，警方正調查事件起因。據了解，死者有精神病紀錄。

事發於前日晚上9時50分，一名司機在旺角山東街新填地街交界路邊取車時，發現一名半裸肥胖老翁倒臥在其車後昏迷不醒，遂報警求助。救護員到場證實他當場身亡。

胞兄臉胸受傷 送院昏迷

警方到場調查，發現事主74歲姓關，頭部擱在行人路，身體躺臥行車路上，嘴角有血，相信他較早前從附近新填地街392號唐樓新東樓墮樓身亡。警方調查期間，於新東樓唐7樓單位發現一名老翁面部及胸部受傷，經調查證實他是墮樓老翁的75歲同住胞兄，他被發現時仍清醒，由救護員送伊利沙伯醫院搶救，其後陷入昏迷，至昨晚情况仍然危殆。

警方不排除關氏兄弟較早前於大廈內曾因事爭執動武，胞兄被打傷後，胞弟疑畏罪墮樓，案件現時列墮樓及發現有人受傷處理，由旺角警區重案組第二隊跟進。重案組及鑑證科探員於昨晨再返回現場蒐證及調查事件來龍去脈，惟胞兄至昨晚仍昏迷，警方仍未能為他錄取口供。死者死因有待驗屍確認。

侄女指死者善良 盼「下世開開心心」

本報昨傍晚返回案發單位了解，涉事單位鎖上大閘，大門虛掩，單位內只有簡單陳設，不算凌亂，地上留有一堆染血紙巾及一灘血迹，相信是兩名老翁爭執後遺下。

死者侄女昨傍晚返回現場拜祭，她透露死者有八兄弟姊妹，家中排行第七。她對事件原因不欲多談，只說死者是一個善良的人，希望他安息，「下一世開開心心」。

相關字詞﹕墮樓 傷人 傷人罪

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