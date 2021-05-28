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洪水橋站料2030年竣 議員轟「首批居民等6年」

【明報專訊】政府昨日公布，行政長官會同行政會議已批准政府邀請港鐵開展洪水橋站的詳細規劃及設計，預計2024年動工，2030年竣工，以配合洪水橋／廈村新發展區計劃，預算建造成本為41億元。民建聯立法會議員劉國勳認為進度太慢，對2024年遷入新發展區的首批居民亦不公平，「要等足6年先至有鐵路」，要求港鐵檢視及壓縮規劃時間，提早於2030年前落成啟用。

造價41億 原預計2024通車

洪水橋站是《鐵路發展策略2014》擬議7個鐵路方案之一，位於現時西鐵線天水圍站與兆康站之間，主要服務日後洪水橋／廈村新發展區的運輸需求。翻查資料，《鐵路發展策略2014》提出加設洪水橋站，原預計2024年通車，以配合同年首批遷入新區的居民。

運輸及房屋局昨日向立法會提交文件指出，洪水橋站的預算建造成本約41億元，政府會因應港鐵公司的詳細規劃及設計進行獨立評估，以確定建造成本估算。

運房局稱，洪水橋／廈村新發展區全面發展後，可容納的人口約21.8萬，當中新增人口17.6萬，新增職位15萬個。洪水橋站將可為當區選用鐵路外出的居民提供便利，減少所需時間。

政府料經濟效益550億

運房局又指出，現時在繁忙時段由未來新發展區的市中心往天水圍站需時約24分鐘，往兆康站則需時約20分鐘。洪水橋站落成後，由新發展區市中心經鐵路往該兩個站預計只需約4分鐘。政府估計洪水橋站在50年的營運內可節省合約3.14億小時，而洪水橋站的經濟效益，按2018年價格計算估計約550億元。

港鐵表示，歡迎政府邀請展開洪水橋站項目的詳細規劃和設計工作，公司將會隨即展開詳細規劃和設計的顧問招標工作。

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