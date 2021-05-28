洪水橋站料2030年竣 議員轟「首批居民等6年」

造價41億 原預計2024通車

洪水橋站是《鐵路發展策略2014》擬議7個鐵路方案之一，位於現時西鐵線天水圍站與兆康站之間，主要服務日後洪水橋／廈村新發展區的運輸需求。翻查資料，《鐵路發展策略2014》提出加設洪水橋站，原預計2024年通車，以配合同年首批遷入新區的居民。

運輸及房屋局昨日向立法會提交文件指出，洪水橋站的預算建造成本約41億元，政府會因應港鐵公司的詳細規劃及設計進行獨立評估，以確定建造成本估算。

運房局稱，洪水橋／廈村新發展區全面發展後，可容納的人口約21.8萬，當中新增人口17.6萬，新增職位15萬個。洪水橋站將可為當區選用鐵路外出的居民提供便利，減少所需時間。

政府料經濟效益550億

運房局又指出，現時在繁忙時段由未來新發展區的市中心往天水圍站需時約24分鐘，往兆康站則需時約20分鐘。洪水橋站落成後，由新發展區市中心經鐵路往該兩個站預計只需約4分鐘。政府估計洪水橋站在50年的營運內可節省合約3.14億小時，而洪水橋站的經濟效益，按2018年價格計算估計約550億元。

港鐵表示，歡迎政府邀請展開洪水橋站項目的詳細規劃和設計工作，公司將會隨即展開詳細規劃和設計的顧問招標工作。