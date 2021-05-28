科技園高效工廈助工業數碼轉型

黃克強周三接受訪問稱，數碼產業是香港新經濟的命脈，亦是提升香港競爭力的基石，支柱項目如金融服務、貿易物流、創意媒體等，科技園公司有責任加快推動這些行業發展，落實工業及科技融合，吸引優質及高端項目在本港生產，並將研發成果變成產品，令經濟更多元化。

設八大標準審核新租戶

黃說，科技園公司過去兩年諮詢業界，為將來進駐工業邨的租戶制定八大審核標準，包括帶動本地工業產出、積極投資香港產業、增加優質就業機會、生產科技含量產品、結合創科研發元素、發展可持續業務等。至於現有租戶則按合約繼續營運，但科技園亦可提供科技協助，「一般食品亦可以先進製造，用新流程、機器」，達到升級轉型。

科技園公司再工業化高級總監姚慶良指出，以將軍澳工業邨為例，政府早年規劃基建設施時，已循數碼產業方向發展，現時該工業邨有10多條海底光纜登岸，以及有兩個變電站供電等，故應善用這些資源推動數碼產業。

姚稱，對於政府投放資源在工業邨興建先進製造業中心及數據技術中心等，坊間有意見認為應由市場自行調整，但他強調「係咪應該掉轉去諗，有咁好配套，例如光纜同穩定電力，係咪唔應該浪費咗走去做其他（項目）？」他認為，既然現有工業邨的基建有利推動數碼產業，應繼續朝這個方向發展，「（科技園公司）唔係為咗地價，而係要挑選優質項目，幫助香港長遠發展」。

數據技術中心已啟 先進製造業中心明年竣

黃克強又說，科技園公司近年在轄下工業邨興建多幢現代化工業樓宇，其中一幢位於將軍澳工業邨的數據技術中心今年初已運作，至今20多間公司進駐；該大樓旁邊的先進製造業中心預料明年落成，提供無塵車間、壓縮空氣等設施，為租戶提供6年租約，有助廠家訂立長遠投資方案，希望做到「香港研創，香港設計，香港生產」，現已有醫療用品、納米材料、電子業界有意承租。

明報記者