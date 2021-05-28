壹傳媒復牌首日升五成 梁振英續質疑財政

最高飈逾3倍 黎股份市值增至逾5億

壹傳媒昨開市報0.45元，較停牌前股價升逾1.4倍，兩分鐘後急升至0.8元，其後股價回軟，收市報0.28元，升幅收窄至50.5%。以昨日收市價計，黎智英手上被凍結的壹傳媒約71.26%股份，市值增至5.26億元。

壹傳媒前晚發復牌公告前，梁振英在facebook引述市場人士說法稱壹傳媒可能復牌無期，與集團行政總裁張劍虹早前稱黎資產被凍結不影響集團及《蘋果日報》運作的說法不符，聲稱已委託律師向執法機關正式投訴及要求徹查。

梁昨日再發文質疑，壹傳媒雖擁有「現金結餘逾5億」，但計及應收款項及其他應收款約1.81億元，再扣除未償還銀行貸款約9360萬元、其他流動負債約3.81億元及合約負債總額為6940萬元，淨現金僅約1.37億元，「今後銀行會不會call loan（回收貸款）？」「供應商會不會繼續賒數？」質疑公司償付能力，但未有提到壹傳媒復牌後有否取消投訴。