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路透：李家超函銀行 碰黎智英戶口可囚 李：凍結資產因涉國安罪行 無關正常營商

【明報專訊】《路透社》昨日報道，保安局長李家超本月發信予現正還押於赤柱監獄的壹傳媒（0282）創辦人兼大股東黎智英、匯豐銀行和花旗銀行，威脅（threatening）若處理黎的銀行戶口，將處以最高7年的監禁。李家超回應稱，去信凍結黎持有的股票及其公司在銀行的財產，與黎被起訴兩宗勾結外國勢力危害國家安全的罪行有關，指有關資產屬相關罪行的財產。

李家超昨在立法會見記者，被問到去信兩間銀行會否影響香港信譽，李回應稱，他發出書面通知凍結黎智英持有的股票及其公司在銀行的財產，是考慮到黎被起訴兩宗勾結外國或外部勢力的罪行，經充分考慮後，有理由懷疑有關資產為相關罪行的財產，因此運用《港區國安法》賦予的權力凍結有關財產。他強調，針對的是危害國家安全的罪行，與任何正常營商的行為扯不上關係，「唔應該將兩件事扯埋嚟講」。

函黎智英列7在港戶口 與3 BVI公司有關

《路透社》報道稱看過有關信件，有關信件於本月14日保安局引用國安法凍結黎智英壹傳媒股份和3間私人公司銀行資產後發出。給予黎智英的信件列出他7個在港的銀行戶口，與其3間於英屬處女島（BVI）註冊的公司有關，若處理有關戶口，包括從海外轉帳或轉帳至海外等，都面臨最高7年監禁及罰款；信件列明，當局是根據國安法第43條實施細則凍結其資產，黎智英及相關銀行可在2023年5月前向法庭提出異議。給兩間銀行的信件則沒有列明銀行哪些職員需要負責。

報道引黎財務顧問：港府想令《蘋果》窒息

報道引述黎智英一名不具名的財務顧問稱，相關帳戶涉及的金額相對較少，但代表了在香港負責管理黎智英私人財富的銀行管理層，與全球銀行關係網絡中斷。該財務顧問又說，黎智英資產遍佈亞洲及北美，包括台灣物業、加拿大酒店物業及數千萬美元美股資產，「我們可肯定他們（港府）想令《蘋果》窒息（Choke Apple）」，並稱當局沒有企圖沒收黎智英的離岸資產，但已令有關資產更難移至香港。

匯豐拒評 花旗：需守當地法律

花旗銀行表示，不會評論個別客戶情况，銀行在全球業務所在地均需遵守所有當地相關法例。

匯豐銀行至截稿前未回覆本報查詢，《路透社》引述匯豐拒絕評論。

根據國安法第43條實施細則附表三，保安局長如有合理理由懷疑某人持有的財產是罪行相關財產，可書面通知任何人，除獲保安局長批准外，不得直接或間接處理該財產，任何人明知而違反有關通知，可罰款及監禁7年。

相關字詞﹕黎智英 凍結黎智英財產 港區國安法 李家超

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