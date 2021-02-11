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指毛孟靜夫違建 屋署不執法 803基金覆核被拒 官：無資格

【明報專訊】前特首梁振英創立的「803基金」早前提出司法覆核，稱立法會議員毛孟靜的丈夫違規改建淺水灣寓所的地庫停車場，屋宇署卻沒執法，要求法庭頒令署方重新考慮不執法的決定或強制執法。高等法院昨頒下判辭，形容署方並非以容忍態度處理違例建築物，只是按優先次序執法，假如署方因毛孟靜和其丈夫，或傳媒關注而改變現行政策將會構成不公，最終因「803基金」不符資格提出覆核，拒絕批出覆核許可。

申請方：梁振英有專業知識

官：本案只與法律議題有關

申請方為803基金有限公司，答辯方為屋宇署長。法官周家明在判辭指出，基金的目的為成立熱線舉報罪犯、鼓勵市民舉報違反《港區國安法》的逃犯，以及整理反修例示威被告的名單，除了在本案沒個人權益外，亦對本案所涉的政策沒任何特殊認知和專家知識等。即使申請方聲稱基金為推廣本港法治，目前仍不夠資格提出本案覆核，認為毛孟靜的鄰居或大廈的管理人等，比基金有更直接的權益提出覆核。

就申請方形容梁振英為測量師，對涉案議題有專業知識，答辯方則反駁梁只是產業測量師，周官認為無論有關情况如何，本案只涉及解讀和應用屋宇署的政策，只與法律議題有關。

判辭：署方按優先次序執法

周官又表示，屋宇署處理違例建築物的政策，過去已受法庭接納和認可，形容署方並非採取容忍政策，而是按優先次序執法。假如署方基於案件涉及毛孟靜和其丈夫，或引起傳媒關注而改變現行政策，有關做法將構成不公。

就申請方質疑署方錯誤理解部分政策內容，周官表示同意有關觀點有合理可爭辯之處，惟因申請方不符提出覆核的資格，故拒絕批出覆核許可。

不過周官同時表示，接受申請方並非因私利而提出覆核，故下令申請方毋須支付訟費。

【案件編號：HCAL2215/20】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 屋宇署 淺水灣 毛孟靜 803基金 梁振英

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