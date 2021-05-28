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彭鴻昌反駁梁智鴻止血論：公院缺醫生如貧血 要輸血

【明報專訊】政府下周三將提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，免試引入非本地培訓的港人醫生。醫管局前主席梁智鴻前日批評修例「本末倒置」，處理醫管局醫生流失問題應先「止血」而非「輸血」，社區組織協會幹事彭鴻昌昨反駁，稱公院缺乏醫生情况如「貧血」，要「輸血」引入非本地培訓醫生，否則「點止血都唔夠」。

團結基金倡設專科認證機構

團結香港基金昨發表醫生人手短缺研究報告，建議政府加大力度吸引更多非本地培訓醫生，並完善非本地培訓醫生專科培訓機制，包括提供充足培訓名額，由醫學專科學院（醫專）及醫管局合作考慮向有關醫生提供綜合合約。

基金又建議政府設立包括國際專家成員的獨立專科認證機構，專門審核並認證可納入香港專科名冊的專科培訓課程及資歷；授權醫專向分科學院分配培訓名額，以便為醫管局聘用的非本地培訓醫生提供專科培訓機會。本報向醫專查詢對上述建議的回應，以及增設獨立認證機構會否變相架空醫專現有職能，截稿前未有回覆。

基金邀醫生及病人組織等昨出席座談，彭鴻昌主動反駁梁智鴻，稱醫管局人手流失要止血才輸血，聽上去很合理，但他說公院本身不夠醫生，面對「貧血」問題，需「輸血」才可改善。

林正財盼修例吸200醫生

同場的安老事務委員會主席林正財被問港府修例有否隱藏動機，他回應，政府已清楚說明，「整件事沒有政治目的」，亦沒為某地區醫生提供一道「方便門」。他形容本屆政府沒有水晶球，但每屆政府都有權修訂，當局毋須為下屆政府設定。

林又稱，每次提及醫生供求問題都牽涉陰謀論、政治化，他希望不論市民還是專業團體，應實事求是。他說，目前醫管局已缺660名醫生，若要挽留人手、改善工作環境，在人手不足下，是「不可能的任務」。他期望修例可吸引到200名醫生回流，在緊絀的醫療系統上「扭鬆少少螺絲」，讓公營醫生有喘息機會。

相關字詞﹕彭鴻昌 林正財 醫生註冊條例

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