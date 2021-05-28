大狀：自發參加風險視乎「共同目的」 警消息：若喊口號證據強

李家超昨呼籲市民勿參與未經批准集結，大律師蘇俊文表示，市民獨自一人前往維園，本身沒有問題，但如果有3人或以上，便要看彼此有無共同目的。蘇解釋，平日市民經過維園、到維園放狗，不會被視為悼念六四，故要視乎當時在場的人的行動，若大家手持蠟燭、靜默，即使與身旁的人互不相識，也可能被視為有共同目的。至於悼念六四是否違反國安法，蘇稱無法評論。

湯家驊：一個人叫口號未必犯法

行政會議成員、資深大律師湯家驊昨接受查詢，被問一人叫喊支聯會的五大綱領口號是否有違法風險，他認為「一個人叫口號，未必干犯任何法例」，叫「結束一黨專政」亦未必違法。湯解釋，根據國安法，顛覆國家政權罪，需要有組織、策劃、參與，以武力、威脅使用武力或非法手段的元素，「一個人上街叫兩句，不涉及這些元素」。

被問若現場累積多人，甚至有幾百人，又是否違法，湯家驊認為要視乎有無人有組織地透過非法集會，宣揚推翻國家政權，若參與這個集會便有可能違法。