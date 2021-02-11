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599G再禁六四燭海 支聯會未提Plan B

【明報專訊】支聯會舉辦遊行及集會悼念六四多年，繼去年警方首次以疫情為由禁止集會及反對遊行，警方昨再以相同理由，拒批六四遊行和維園燭光集會。支聯會表明上訴，稱悼念六四是港人的集體回憶，將繼續爭取市民合法悼念的權利。警方提出的理據並沒觸及《港區國安法》，保安局長李家超昨被問參與六四集會、叫喊「結束一黨專政」是否違反國安法，他稱不討論某些行為會否違反某條法律，每個人要為其行為負責。他強調，任何嘗試挑戰法律，無論限聚令、公安條例或國安法，當局會依法嚴肅處理。

支聯會原定計劃於5月30日舉行「毋忘六四」大遊行，及6月4日當晚在維園舉行燭光悼念集會。警方昨午發信通知，警務處長根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），反對5·30遊行及禁止六四集會。此外，支聯會前日致函政務司長張建宗，申請准許群組聚集，政務司司長辦公室發言人昨午發稿表示，就該組織所提供的資料，政府未能確立擬進行的遊行及集會符合第599G章第5條的條件。

支聯稱屬港人回憶 表明上訴

支聯會回應表示，將根據《公安條例》向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，冀委員會盡快安排上訴聆訊，讓市民可在合法及安全的情况下悼念六四。支聯會並表示，悼念六四是香港人過去31年的集體回憶，支聯會將繼續爭取市民合法悼念六四的權利。

支聯會常務秘書部召集人梁錦威接受本報查詢時，被問及支聯會是否有部署「Plan B」，他說現階段還在評估，正審視警方反對通知書中的理據。他說，支聯會仍討論不同方向的後備方案，被問會否呼籲市民自行悼念，他續稱仍在評估。

民主黨主席羅健熙認為，港人有遊行集會的自由，不應輕易受阻，可惜近兩年無任何合法的集會供市民表達意見，對港人表達權利造成大傷害。他稱，六四集會被視為量度香港言論空間的指標，不少港人對六四事件的情感強烈，相信會繼續以自己的方法悼念。

李家超指宣傳參加兩活動皆違法

拒評喊結束專政是否違國安法

李家超昨出席立法會會議後見記者，他稱警方已就5月30日和6月4日的公眾活動發出反對，這兩項活動現在是未經批准的集結，任何人都不應參加，或者宣傳或公布未經批准的集結，否則是違法。

被問警方回信中只提到限聚理由、究竟叫喊「結束一黨專政」是否違反國安法，李均無正面回應，重申未經批准的集結，任何人參與均違法。他亦再次表明，「任何嘗試挑戰法律，無論是限聚令，無論是《公安條例》，無論是《香港國安法》，我們都會依法嚴肅處理」。

李再被記者追問參與六四集會是否違反國安法，他回應，「不在此討論某一些行為會否違反某一條法律」，但表示《港區國安法》清晰說明，任何人如果組織、策劃、實施，用非法手段去破壞或者推翻在中國憲法之下所定的根本制度，屬於顛覆國家政權罪。他又表示，每個人都要為自己的行為負責，如涉違法行為，尤其涉及《港區國安法》，當局會根據法律嚴肅處理。

去年六四集會 黃之鋒等囚4至10月

去年六四集會被禁止後，有大批人到維園參與悼念，支聯會和民主派等24名出席者事後被拘控，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴早前承認一項參與未經批准集結罪，被判囚4至10個月，其餘20名被告下月11日再提堂。

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相關字詞﹕李家超 六四遊行 六四集會 六四32周年 六四 支聯會

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