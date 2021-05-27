售燕窩券劫買家87萬 9人被拘

被捕8男1女報稱任裝修工、運輸工、文員及無業，串謀行劫、企圖傷人、瘋狂駕駛、販毒等罪，目前正被扣查，警方另正通緝兩名匪徒。

東九龍總區重案組第2隊總督察馬志聰表示，案中39歲女事主從事現金券網上買賣工作，平日會在網上結識不同賣家，收購現金券再轉售圖利。她於上月16日下午到鑽石山鳳德道鑽石山浸信會外與賣家交收值90萬元燕窩現金券，到埗後登上一輛載有3名賊人的私家車，其中一名賊人搶去其手上裝有87萬元現金的環保袋，再把事主推下車。私家車高速逆線行駛逃走，撞到一輛客貨車，事主一度被拖行3米受傷。

檢獲1.25萬元失款可卡因大麻花

警方前日清晨突擊搜查全港多處拘捕8男1女，年齡19至47歲，檢獲1.25萬元失款及涉案賊車。警方搜查其中兩個地方時搜獲10.5克可卡因、2.5克大麻花及一批毒品包裝工具，相信該集團另涉販毒。

涉事集團漁翁撒網到不同社交平台找買家，聲稱可以低價售賣物品及要求事主以現金交收，集團為博取信任會先派一人與事主小額交易，再誘事主大面額交收，以不同藉口要求事主到偏僻地點或登上套假車牌的車交收，事主上當後即搶劫。