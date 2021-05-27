港聞

港聞二

7社工犯刑事罪無DQ 建制促改組社工註冊局

【明報專訊】勞福局長羅致光表示，由2018年1月至上月，共7名社工向社工註冊局呈報就刑事罪行被定罪及判處監禁，暫沒人被釘牌。建制派批評註冊局包庇，要求政府修例改組註冊局，將涉及非法集結、襲警等列入不能續任社工的罪行。有註冊局成員認為，建制派無的放矢；社總則擔心，政府或回應建制派意見改組註冊局，憂損專業自主。

周浩鼎倡集結襲警不能續任

羅致光昨在立法會回應民建聯梁志祥質詢，稱7名涉及刑事罪行的社工中，3人被裁定定罪不影響註冊續期，1人未有申請續期，2人正待法庭上訴裁決，其餘1人註冊局正考慮個案，7人涉及的罪行非《社工註冊條例》附表2中不能擔任社工的罪行。羅致光續稱，只要註冊局按《條例》規定處理社工的紀律，政府不宜干預。

多名建制派抨擊，其中梁志祥批評註冊局包庇，要求改變目前業外人士少於社工人數的組成；民建聯周浩鼎促政府將非法集結及襲警，列入《條例》指明罪行；何君堯形容社工是繼教育界的第二大「毒瘡」。

羅致光回應，一般專業自我監管組織，業內人士均佔較多，與其他專業相比，註冊局的委任比例已較高，如有聲音認為有關組織沒履行職能，政府有責任檢視，但澄清註冊局並非沒對社工作出任何懲處。

社總張志偉：建制不理解社工包容精神

社總外務副會長張志偉形容，建制派對社工有很多想法，擔心政府或啟動修例改組註冊局，若全部成員均由政府委任，會由非專業人士把持。他又認為，建制派不理解社工專業價值及包容精神，即使過往曾干犯刑事罪行，但如改過自新、不影響執行專業，都可繼續成為社工，不應過分擴闊指明罪行。

相關字詞﹕社總 羅致光 社工註冊局

上 / 下一篇新聞

李慧琼議助賄選囚8月 官斥影響全港 「海麗之友社」義工同刑期 齊申保釋上訴被拒
李慧琼議助賄選囚8月 官斥影響全港 「海麗之友社」義工同刑期 齊申保釋上訴被拒
兩被告內地來港10年 求情稱因「原居地沒民主」
兩被告內地來港10年 求情稱因「原居地沒民主」
澳門再禁六四集會 稱「結束專政」違法
澳門再禁六四集會 稱「結束專政」違法
識別容貌代指紋 新e-道最快年底啟用
識別容貌代指紋 新e-道最快年底啟用
的總種票4人認罪 幹事子明言抽佣
的總種票4人認罪 幹事子明言抽佣
教局公布中史歷史經濟社會科框架 提專題研習例子 金融風暴港退大鱷 國安教育：國家護港
教局公布中史歷史經濟社會科框架 提專題研習例子 金融風暴港退大鱷 國安教育：國家護港
籲高中生上內地官方歷史網 了解中國發展
籲高中生上內地官方歷史網 了解中國發展
屯馬線最快下月底全線通車 沙中線過海段勢延明年次季
屯馬線最快下月底全線通車 沙中線過海段勢延明年次季
涉性侵親女4年 鏟車司機否認7罪
涉性侵親女4年 鏟車司機否認7罪
月全食罕逢超級月亮 海濱觀賞人頭湧
月全食罕逢超級月亮 海濱觀賞人頭湧
壹傳媒今復牌 稱黎智英凍結令無礙運作
壹傳媒今復牌 稱黎智英凍結令無礙運作
改選制二讀 建制料今通過 廖長江：杜絕偏激政治 鄭松泰：延伸腐敗
改選制二讀 建制料今通過 廖長江：杜絕偏激政治 鄭松泰：延伸腐敗
方津生：改選制貶醫學界地位 不排除興訟
方津生：改選制貶醫學界地位 不排除興訟
建制團體促增區會當然議員 納分區防火滅罪會主席
建制團體促增區會當然議員 納分區防火滅罪會主席
梁智鴻：公院醫生流失 政府應先「止血」非「輸血」
梁智鴻：公院醫生流失 政府應先「止血」非「輸血」
柴刀3劈同事頭頸 濾水廠保安誤殺罪成
柴刀3劈同事頭頸 濾水廠保安誤殺罪成
斥帶頭遮右眼影畢業相 何俊賢促秋後算帳教師
斥帶頭遮右眼影畢業相 何俊賢促秋後算帳教師
狗糧藏值2670萬大麻花 運毒貨車司機控販毒
狗糧藏值2670萬大麻花 運毒貨車司機控販毒
售燕窩券劫買家87萬 9人被拘
售燕窩券劫買家87萬 9人被拘
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭「世侄」 區選輸畀陳梓維 葉傲冬將做政制副局
【Emily】林鄭「世侄」 區選輸畀陳梓維 葉傲冬將做政制副局
【Emily】今年悼六四違法？ 羅致光：犯法嘅嘢都係犯法
【Emily】今年悼六四違法？ 羅致光：犯法嘅嘢都係犯法
【Emily】消防區長拒嘟安心 建制向保安局投訴
【Emily】消防區長拒嘟安心 建制向保安局投訴
【Emily】公益金籌款 公衆捐1蚊長江李嘉誠基金捐兩蚊
【Emily】公益金籌款 公衆捐1蚊長江李嘉誠基金捐兩蚊
【Emily】自問捱得熱 譚凱邦獄中都話「超越極限」
【Emily】自問捱得熱 譚凱邦獄中都話「超越極限」
【Emily】容海恩孖囡囡推廣填色賽
【Emily】容海恩孖囡囡推廣填色賽