7社工犯刑事罪無DQ 建制促改組社工註冊局

周浩鼎倡集結襲警不能續任

羅致光昨在立法會回應民建聯梁志祥質詢，稱7名涉及刑事罪行的社工中，3人被裁定定罪不影響註冊續期，1人未有申請續期，2人正待法庭上訴裁決，其餘1人註冊局正考慮個案，7人涉及的罪行非《社工註冊條例》附表2中不能擔任社工的罪行。羅致光續稱，只要註冊局按《條例》規定處理社工的紀律，政府不宜干預。

多名建制派抨擊，其中梁志祥批評註冊局包庇，要求改變目前業外人士少於社工人數的組成；民建聯周浩鼎促政府將非法集結及襲警，列入《條例》指明罪行；何君堯形容社工是繼教育界的第二大「毒瘡」。

羅致光回應，一般專業自我監管組織，業內人士均佔較多，與其他專業相比，註冊局的委任比例已較高，如有聲音認為有關組織沒履行職能，政府有責任檢視，但澄清註冊局並非沒對社工作出任何懲處。

社總張志偉：建制不理解社工包容精神

社總外務副會長張志偉形容，建制派對社工有很多想法，擔心政府或啟動修例改組註冊局，若全部成員均由政府委任，會由非專業人士把持。他又認為，建制派不理解社工專業價值及包容精神，即使過往曾干犯刑事罪行，但如改過自新、不影響執行專業，都可繼續成為社工，不應過分擴闊指明罪行。