斥帶頭遮右眼影畢業相 何俊賢促秋後算帳教師

楊潤雄稱有投訴會適當處理

葉建源：指控要有實質根據

教協副會長葉建源向本報稱，挑起這些問題再批鬥對香港沒有好處，大眾社會要予空間學校處理，稱未聞有教師帶「學生衝」、去集會，認為指控要提供實質根據。

楊潤雄昨於立法會稱，局方計劃以後會定期公布涉及教師專業操守的數字，以及提供個案舉隅，說明對失德教師的懲處和考慮因素，讓公眾知悉情况，讓學校參考，加強管理教師隊伍，教師亦可提高敏感度，謹言慎行，守規守法。

民建聯梁志祥亦追問教育局會否在課室安裝閉路電視，以防教師於課堂上灌輸政治，且可「提供透明度」。

回應教室裝鏡頭「諗清楚影響先做」

楊潤雄回應，仍相信絕大部分教師十分專業，全心全意在課堂教導，又說，「的確在群體中會有害群之馬」，過去已盡力將他們「揪出」處理。他稱如以往所述，在課室安裝閉路電視「需要更多社會討論」，安裝後對教學有一定影響，亦反映對教師「整體不信任」，「大家一定要諗清楚個影響先去做」，又承諾會在社會再討論。