港聞

港聞二

斥帶頭遮右眼影畢業相 何俊賢促秋後算帳教師

【明報專訊】近日有消息指2019年反修例事件中，尖沙嘴警署外被射爆右眼的女子已離港赴台灣。立法會昨討論教師專業操守事宜，民建聯漁農界議員何俊賢提及「爆眼女事件」發生後，「有學校老師帶頭影畢業相時按住右眼，挑動社會矛盾」，又稱有教師「帶學生衝」，去非法集會，追問教育局有否處分，認為「秋後算帳先係我們唯一能尋找公義的原因」。教育局長楊潤雄表示，不會討論個別個案，但所有投訴都會適當處理。

楊潤雄稱有投訴會適當處理

葉建源：指控要有實質根據

教協副會長葉建源向本報稱，挑起這些問題再批鬥對香港沒有好處，大眾社會要予空間學校處理，稱未聞有教師帶「學生衝」、去集會，認為指控要提供實質根據。

楊潤雄昨於立法會稱，局方計劃以後會定期公布涉及教師專業操守的數字，以及提供個案舉隅，說明對失德教師的懲處和考慮因素，讓公眾知悉情况，讓學校參考，加強管理教師隊伍，教師亦可提高敏感度，謹言慎行，守規守法。

民建聯梁志祥亦追問教育局會否在課室安裝閉路電視，以防教師於課堂上灌輸政治，且可「提供透明度」。

回應教室裝鏡頭「諗清楚影響先做」

楊潤雄回應，仍相信絕大部分教師十分專業，全心全意在課堂教導，又說，「的確在群體中會有害群之馬」，過去已盡力將他們「揪出」處理。他稱如以往所述，在課室安裝閉路電視「需要更多社會討論」，安裝後對教學有一定影響，亦反映對教師「整體不信任」，「大家一定要諗清楚個影響先去做」，又承諾會在社會再討論。

相關字詞﹕教師專業操守 反修例運動 楊潤雄 何俊賢 失德 爆眼少女

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