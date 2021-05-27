梁智鴻：公院醫生流失 政府應先「止血」非「輸血」

方津生：註冊會缺選舉代表

憂要受政治壓力

醫學會成立100周年，歷屆會長昨出席記者會，回顧歷年發展，並就醫療議題發表意見。曾任醫學會會長的骨科專科醫生方津生表示，政府提出修訂《醫生註冊條例》的草案中，加設「特別註冊委員會」審視認可醫學院名單，委員會其中3名醫委會成員由特首委任，認為該會組成不能代表醫學界整體意見，建議3席改由醫委會內部選舉產生。

至於修例賦予食物及衛生局長有權向特別註冊委員會發指令，方津生認為「完全不適合」，最擔心委員會承受「政治壓力」，要承認不想承認的機構，導致機制「不客觀、不公平」。他又表示，「高度懷疑」引入海外港人醫生只是第一步，第二部將開放予「任何人」。

食衛局長陳肇始日前接受本報訪問時稱，有關指令不是處理名單，而是要求委員會於合適時間內完成。方津生指出，他並非不信任現屆局長陳肇始，日後換屆則難以判斷，加上若局長之上有人下指令，局長亦不得不從，「如果審查機制受到政治壓力，後果可想而知」。

梁智鴻：有必要保留執業試

醫學會前會長、醫管局前主席梁智鴻認為，有必要保留執業試，他說此舉並非醫生保護主義，而是保護市民，應以同一尺度考核來港醫生。他又表示，透過修例免試引入海外醫生是「本末倒置」，醫管局多年來不斷有醫生流失，政府應探討醫生離開的原因，先「止血」再「輸血」；若仍無法解決人手短缺，再考慮其他途徑增加醫生。