建制團體促增區會當然議員 納分區防火滅罪會主席

梁志祥：應DQ助初選區議員

梁志祥又表示，曾提供辦事處作初選票站或支援初選的區議員也應被DQ，做法符合《港區國安法》要求；若每區區議員餘下過半，在疫情下不補選可以接受。

調查結果表示，19826名受訪者中有52.6%贊成保留區議會，47.4%反對；82.6%人支持恢復區議會委任制；九成人贊成政府大規模DQ違誓區議員，並追討上任以來所有薪津。「元朗監察議會聯盟」建議，於未來10個立法會選區增設屬問責團隊的「地域專員」，有實權統籌各地區政府部門回應民生事項。

梁志祥稱，近日「明知自己唔得（無法通過宣誓）」的區議員已辭職，認為協助、參與初選的區議員被DQ「數目唔會細」。他說，區議會日後走向增加委任和當然議席，社會可以考慮，「希望（政府）盡快執一執區議會條例」。

民建聯周浩鼎表示，清晰看到市民對區議會要正本清源期望相當高，促政府嚴格執行監誓權力，若區議員過往並無擁護《基本法》和效忠特區，政府應DQ相關區議員，並控告他們干犯虛假聲明刑事罪行，「追番佢薪津」。

深水埗區議會主席、民協楊彧批評，增加當然議員即變相委任，因上述3個委員會都是由民政事務總署委任，無民主成分。他又認為，做民主派初選票站的區議員不違國安法，「如果咁都DQ，不如直接取消區議會」。

再有3區議員拒宣誓辭職

另外，再有民主派區議員宣布拒宣誓並辭職，包括東區區議員曾因瑩、陳嘉佑、傅佳琳。陳嘉佑稱，「若宣誓意味接受白色恐怖與自我審查，我寧願磊落做人。」