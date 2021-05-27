方津生：改選制貶醫學界地位 不排除興訟

方津生昨出席醫學會記者會時表示，目前修改選舉制，以及修訂《醫生註冊條例》免試引入海外港人醫生，形容是醫學會成立100年來「最大的挑戰」，醫學界專業自主和自尊亦受挑戰，業界應自我反省，並多向外界反映問題。

中醫選委數不變 方：涉歧視

方指出，港府沒有改動中醫界選委數目，醫學界和衛生服務界卻被合併，質疑當局貶低西醫及牙醫地位。他稱曾與法律界人士討論，認為改動涉及歧視，可提出訴訟。被問到會否採取法律行動，他個人意見認為，目前要寄望香港原有人權、法律、司法獨立的機制，「我們（業界）不排除採取這個（法律）途徑」。

他補充，不擔心會因挑戰選舉制度而違反《港區國安法》，他認同「反中亂港的人不應該執政」，但港府是次「矯枉過正」，令醫學界地位受損。

蔡堅憂提訴訟涉國安法

醫學會會長蔡堅形容，香港現時狀態「好難睇」，他說業界可討論是否就選舉制度提出訴訟，但「訴訟有無用，心裏有數」，又擔心會牽涉《國安法》。