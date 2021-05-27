改選制二讀 建制料今通過 廖長江：杜絕偏激政治 鄭松泰：延伸腐敗

熱血公民鄭松泰發言時稱，以往參選立法會毋須獲選委授權，新制度下在五大界別各獲兩張授權票，涉裙帶關係，好處是知悉「枱面上的人屬於什麼系統、派系」，但亦可延伸腐敗。他以本報上月的報道為例，在工程界列明團體中，有27間有承接政府工程、金額合共逾366億元，有現任選委亦質疑會否變「買票」、利益輸送，鄭松泰憂慮裙帶關係成選舉門檻，帶來龐大腐敗機制，日後將出現「上品無寒門，下品無世族」。

多名建制派發言支持草案，法案委員會主席廖長江表示，新選舉制度可杜絕走向偏激政治，維護香港整體利益；他稱當下懷疑聲音最大是質疑減少直選議席，但認為因由具廣泛代表性的選委會選出大多議席，立法會可更好代表社會整體利益，補充以往制度下，直選及功能組別的不足，避免重演議會以業界、地區利益為依歸的情况。

葉劉倡中央提出議員客觀標準

對於外界批評今次修改選舉制度是民主倒退，民建聯主席李慧琼發言時反駁，修例是三方面提升香港民主質量，包括可劃清底線，以候選人資格審查委員會機制確保公職人員必須為愛國者；二是擴大代表性，預計日後議會仍存批評聲音，但更具建設性；三是可堵塞漏洞，解決目前門檻過低、選舉易被非法操控、港獨勢力有機會進入議會的問題。

新民黨主席葉劉淑儀建議，在多人有意參選下，中央政府可提出客觀標準，包括議員應有時間履行職務、有精力及足夠知識，冀有更多高水平的議員監察政府，真正協助政府解決問題，而非只靠金句、罵官員出鏡。

被問影響連任 田北辰：大局為重

本身循新界西直選晉身立法會的實政圓桌田北辰稱，地區議席縮減至20席，不少人問他會否擔心連任有問題，他指出疫情前香港面對產業、稅制等各方問題，議會卻因種種原因停滯不前，「解決這些問題，較我個人連任遠遠重要得多」，強調要以大局為重，加上多了渠道參政，相信定有機會為市民發聲。