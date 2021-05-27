港聞

港聞二

壹傳媒今復牌 稱黎智英凍結令無礙運作

【明報專訊】保安局5月15日宣告凍結壹傳媒（0282）創辦人兼大股東黎智英持股及旗下3間公司資產，其後壹傳媒停牌。集團昨日收市後發公告，稱凍結令並不涉及公司戶口，截至今年3月底止公司戶口有約5.21億元手頭現金，經管理層評估後可供至少約18個月使用，毋須黎智英額外提供資金。壹傳媒將於今日復牌。

梁振英自稱小股東 投訴CEO誤導

促執法機關徹查

在壹傳媒發公告前，政協副主席、前特首梁振英昨日在社交平台披露他原來是壹傳媒小股東，並引述市場人士說法，稱壹傳媒可能復牌無期，與集團行政總裁張劍虹早前言論稱黎智英資產被凍結，並不影響集團及《蘋果日報》運作的說法不符，聲稱作為小股東，昨日已委託律師向執法機關正式投訴及要求徹查，保留一切其他法律權利。未知今次復牌會否影響其投訴。

持現金5億 稱夠年半營運

壹傳媒表示，管理層已編製及審閱截至2022年9月底止18個月期間的未經審核綜合現金流量表，以截至今年3月底止未經審核銀行及現金結餘約為5.21億元計，管理層認為自今年4月1日起至少18個月現有營運資金將保持足夠，毋須黎智英提供額外資金。

集團表示，上述評估已考慮到截至今年3月底止、須於2022年9月30日前，償還的未償還銀行貸款約9360萬元；截至今年3月底止應收款項及其他應收款項合共約1.81億元，以及其他流動負債，包括應付款項及其他應付款項合共近3.82億元和合約負債6940萬元。公司又表示，早前決定停止發行台灣蘋果日報的印刷版本，相信長遠而言將節省成本。同時，核數師並無識別任何未能導致公司無法如期於今年6月底刊發財務資料的問題。

此外，集團指出，黎智英自2006年起已長期沒有在市場上買賣公司股份。現有股東名冊中有超過470名登記股東，同時符合25%公眾持股規定。

相關字詞﹕停牌 保安局 凍結 梁振英 黎智英 壹傳媒

上 / 下一篇新聞

李慧琼議助賄選囚8月 官斥影響全港 「海麗之友社」義工同刑期 齊申保釋上訴被拒
李慧琼議助賄選囚8月 官斥影響全港 「海麗之友社」義工同刑期 齊申保釋上訴被拒
兩被告內地來港10年 求情稱因「原居地沒民主」
兩被告內地來港10年 求情稱因「原居地沒民主」
澳門再禁六四集會 稱「結束專政」違法
澳門再禁六四集會 稱「結束專政」違法
識別容貌代指紋 新e-道最快年底啟用
識別容貌代指紋 新e-道最快年底啟用
的總種票4人認罪 幹事子明言抽佣
的總種票4人認罪 幹事子明言抽佣
教局公布中史歷史經濟社會科框架 提專題研習例子 金融風暴港退大鱷 國安教育：國家護港
教局公布中史歷史經濟社會科框架 提專題研習例子 金融風暴港退大鱷 國安教育：國家護港
籲高中生上內地官方歷史網 了解中國發展
籲高中生上內地官方歷史網 了解中國發展
屯馬線最快下月底全線通車 沙中線過海段勢延明年次季
屯馬線最快下月底全線通車 沙中線過海段勢延明年次季
涉性侵親女4年 鏟車司機否認7罪
涉性侵親女4年 鏟車司機否認7罪
月全食罕逢超級月亮 海濱觀賞人頭湧
月全食罕逢超級月亮 海濱觀賞人頭湧
改選制二讀 建制料今通過 廖長江：杜絕偏激政治 鄭松泰：延伸腐敗
改選制二讀 建制料今通過 廖長江：杜絕偏激政治 鄭松泰：延伸腐敗
方津生：改選制貶醫學界地位 不排除興訟
方津生：改選制貶醫學界地位 不排除興訟
建制團體促增區會當然議員 納分區防火滅罪會主席
建制團體促增區會當然議員 納分區防火滅罪會主席
梁智鴻：公院醫生流失 政府應先「止血」非「輸血」
梁智鴻：公院醫生流失 政府應先「止血」非「輸血」
柴刀3劈同事頭頸 濾水廠保安誤殺罪成
柴刀3劈同事頭頸 濾水廠保安誤殺罪成
斥帶頭遮右眼影畢業相 何俊賢促秋後算帳教師
斥帶頭遮右眼影畢業相 何俊賢促秋後算帳教師
7社工犯刑事罪無DQ 建制促改組社工註冊局
7社工犯刑事罪無DQ 建制促改組社工註冊局
狗糧藏值2670萬大麻花 運毒貨車司機控販毒
狗糧藏值2670萬大麻花 運毒貨車司機控販毒
售燕窩券劫買家87萬 9人被拘
售燕窩券劫買家87萬 9人被拘
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭「世侄」 區選輸畀陳梓維 葉傲冬將做政制副局
【Emily】林鄭「世侄」 區選輸畀陳梓維 葉傲冬將做政制副局
【Emily】今年悼六四違法？ 羅致光：犯法嘅嘢都係犯法
【Emily】今年悼六四違法？ 羅致光：犯法嘅嘢都係犯法
【Emily】消防區長拒嘟安心 建制向保安局投訴
【Emily】消防區長拒嘟安心 建制向保安局投訴
【Emily】公益金籌款 公衆捐1蚊長江李嘉誠基金捐兩蚊
【Emily】公益金籌款 公衆捐1蚊長江李嘉誠基金捐兩蚊
【Emily】自問捱得熱 譚凱邦獄中都話「超越極限」
【Emily】自問捱得熱 譚凱邦獄中都話「超越極限」
【Emily】容海恩孖囡囡推廣填色賽
【Emily】容海恩孖囡囡推廣填色賽