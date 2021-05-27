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港聞二

涉性侵親女4年 鏟車司機否認7罪

【明報守訊】貨倉鏟車司機涉自親生女兒12歲起，4年間多次非禮及強姦她，並曾有一段時間強逼女兒服用避孕丸，事件最終因女兒不堪壓力下向社工揭發事件並報警。司機昨在高等法院否認強姦、亂倫等7頂控罪而受審。

現年49歲的被告，被控1項非禮、兩項向16歲以下兒童入猥褻行為、3項強姦及1項亂倫罪。案發於2015年至2019年8月1日期間，發生地點包括香港某兩個單位及內地福建省漳州市，事主X當時為12至16歲。

控強姦亂倫 親女事發僅12歲

控方開案陳辭指出，2015年就讀中一的X與被告、母親及兄長同住在香港某一單位。在該年的某個星期六或日晚上，被告趁X母及兄長不在家，着X到其房中睡覺時，非禮X的腰及胸；之後X再遭被告要求替他手淫、口交及性交。

同年某日被告在家中強姦當時還是處子之身的X，X雖感覺不到痛楚，但驚慌至全身不斷顫抖。

2016年9月至翌年4月底某個晚上，X晚上起牀到洗手間如廁，被告突然跟隨入內強姦了X ，並跟X說「唔好叫，唔好嘈醒阿媽阿哥。」控方指，被告強迫X服用避孕丸，但X兩、三個月後便未有跟從，只是假裝服用。

控方：逼服避孕丸

離婚後利誘同住再下手

2019年2月5日，X一家人回福建家鄉過年，被告又趁機強姦了X。同年暑假，被告與妻子鬧離婚，遂搬離原居單位。當時X因母親給予很少零用錢，每次只有50至100元，被告表明X若肯同住，每月可得3000至4000元。X因此遷入被告居所，惟被告再與X性交並使用性玩具。案件今續。

【案件編號：HCCC 45/21】

相關字詞﹕福建 高等法院 非禮 強姦女兒 司機 亂倫

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