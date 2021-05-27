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屯馬線最快下月底全線通車 沙中線過海段勢延明年次季

【明報專訊】港鐵屯馬線即將開通 ，消息人士透露，屯馬線最快下月底全線通車，最大機會下月27日星期日啟用，較原訂第三季通車提早一個月。至於沙中線過海段（即東鐵線紅磡站至金鐘站）則很大可能要延至明年第二或第三季啟用。港鐵行政總裁金澤培昨稱，沙中線過海段受兩項關鍵工序影響，包括新舊路軌接駁、以及新信號系統與新車投入服務延遲，承認要按原計劃明年首季通車「很嚴峻」。

屯馬線最後驗收 較原訂早一月

運房局表示，屯馬線已進入最後測試驗收階段，當機電署聯同部門確認屯馬線達至安全和良好狀况後，會盡快公布通車安排。港鐵主席歐陽伯權稱，屯馬線二期測試工作順利，已進入最後準備工作，望可盡快全線開通。

屯馬線一期（即大圍站至啟德站）去年2月通車，餘下啟德站至紅磡站的第二期，按港鐵早前表示目標於今年第三季通車，上月已全線列車測試。消息人士透露，港鐵已向政府提交屯馬線全線列車測試數據，並已完成車站設施測試，料最快下月底通車，而按港鐵以往做法，傾向選擇星期日啟用新線，相信最大機會下月27日通車。

沙中線工序遇阻 如期推「很嚴峻」

至於沙中線過海段，金澤培昨表示仍受兩項關鍵工序影響，包括新舊路軌接駁工作、新訊號系統及新車延遲近兩季才投入服務，承認要按原訂明年首季通車，「基本上是很嚴峻」，港鐵正努力追趕工程進度。

將延長輕鐵服務 議員促減西鐵票價

港鐵工會聯合會副主席譚建釗表示，屯馬線全線開通後，列車抵西鐵線總站屯門站的時間將較目前遲，為配合有關情况，港鐵下月底調整輕鐵服務時間表，確保屆時乘客仍可接駁輕鐵。立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌稱，現時東鐵線和西鐵線票價相距太大，對西鐵乘客不公，港鐵應藉屯馬線二期通車契機調整西鐵票價。

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