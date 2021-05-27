籲高中生上內地官方歷史網 了解中國發展

【明報專訊】教育局昨公布多4科國家安全教育課程框架，包括歷史及中史科。高中歷史科框架提供3個內地官方網站，稱讓學生瀏覽相關網站研習史料，了解20世紀中國發展歷程。歷史科教師、教協理事張往說，在當局提供的網站找史料如「大海撈針」，需時尋找有意思又能配合課程的史料；又稱教科書本身內容豐富，教師較少尋找史料再花時間研究如何配合課程使用。
教師：網站翻史料大海撈針
高中歷史科國安教育課程框架建議教師幾個學與教活動，包括學生可上網透過篇章、動畫、網上遊戲等，認識中國重要歷史事件、人物事蹟及言行，「提升對國家、民族及社會的認同感及歸屬感」；又稱學生可瀏覽中國第二歷史檔案館、抗日戰爭與近代中日關係文獻數據平台，及國家檔案局等網站，從史料研習20世紀中國發展歷程。
倡用一手史料 教97前香港政治
根據資料，上述3個網站均為內地官方所有，其中中國第二歷史檔案館收藏中華民國臨時政府、南京國民政府、汪精衛政權等檔案；抗日戰爭與近代中日關係文獻數據平台則有報紙、影片、圖書等抗日戰爭及近代中日關係文獻，可免費檢索及閱覽。
另外，高中歷史科框架稱可用歷史檔案等一手資料，讓學生了解香港在鴉片戰爭後被英國管治期間，在政治及制度上的主要特色；初中中史科框架則稱，可透過當時報章、廣告等一手史料，讓學生認識清朝中葉列強入侵，以及香港各界支援內地抗日戰爭。
中國政府檔案提供官方看法
歷史科教師張往說，一手史料富參考價值，但讀歷史不侷限於研習某類史料，舉例稱中國政府檔案的一手史料提供官方看法，在同一歷史事件外國學者的評論則屬二手史料，一併研習可為學生提供不同角度的觀點。