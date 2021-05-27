籲高中生上內地官方歷史網 了解中國發展

教師：網站翻史料大海撈針

高中歷史科國安教育課程框架建議教師幾個學與教活動，包括學生可上網透過篇章、動畫、網上遊戲等，認識中國重要歷史事件、人物事蹟及言行，「提升對國家、民族及社會的認同感及歸屬感」；又稱學生可瀏覽中國第二歷史檔案館、抗日戰爭與近代中日關係文獻數據平台，及國家檔案局等網站，從史料研習20世紀中國發展歷程。

倡用一手史料 教97前香港政治

根據資料，上述3個網站均為內地官方所有，其中中國第二歷史檔案館收藏中華民國臨時政府、南京國民政府、汪精衛政權等檔案；抗日戰爭與近代中日關係文獻數據平台則有報紙、影片、圖書等抗日戰爭及近代中日關係文獻，可免費檢索及閱覽。

另外，高中歷史科框架稱可用歷史檔案等一手資料，讓學生了解香港在鴉片戰爭後被英國管治期間，在政治及制度上的主要特色；初中中史科框架則稱，可透過當時報章、廣告等一手史料，讓學生認識清朝中葉列強入侵，以及香港各界支援內地抗日戰爭。

中國政府檔案提供官方看法

歷史科教師張往說，一手史料富參考價值，但讀歷史不侷限於研習某類史料，舉例稱中國政府檔案的一手史料提供官方看法，在同一歷史事件外國學者的評論則屬二手史料，一併研習可為學生提供不同角度的觀點。