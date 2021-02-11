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教局公布中史歷史經濟社會科框架 提專題研習例子 金融風暴港退大鱷 國安教育：國家護港

【明報專訊】《港區國安法》列明應通過學校開展國家安全教育，教育局昨再公布4科國安教育課程框架，分別是中史、歷史、高中經濟及初中生活與社會科。其中經濟科課程框架提出，讓學生以1997年「亞洲金融風暴」為題做專題研習，使他們認識「國家在事件中對維護香港繁榮安定的重視和支持」。翻查資料，前特首董建華曾稱當年面對金融風暴，致電詢問時任國務院副總理錢其琛，中央會否派人來港協助，但對方以不符一國兩制為由拒絕。港府官方文件提及當年港府入市「打大鱷」，也未有提及中央有參與。

教育局2月起陸續公布中小學多個科目的國安教育課程框架，列出學科課程內容如何連繫至國安教育元素，並建議學與教活動（見表）。教育局昨公布多4科課程框架，共15科的框架已上載至局方網頁。

高中經濟科國安教育課程框架提及維護國家經濟安全，稱教師教授本港聯繫匯率制度時，可以亞洲金融風暴為例，闡述事件對香港金融市場衝擊，「金管局最終擊退國際金融炒家，成功捍衛聯繫匯率」；又稱可讓學生以金融風暴為題做研習，了解香港及部分亞洲地區當年因金融系統受衝擊致經濟衰退，「並認識到國家在事件中對維護香港繁榮安定的重視和支持」。

董建華98年問中央協助

錢其琛一國兩制為由拒絕

翻查報道，全國政協副主席、前特首董建華2017年於一研討會致辭，公開稱港府1998年面對金融風暴時，他曾致電時任國務院副總理錢其琛，詢問會否派人來港協助，兩日後錢回覆稱中央對港府有信心，相信能解決困難，又提醒董在一國兩制下，中央不應派人來港。

金管局前總裁陳德霖前年在金管局網頁專欄撰文，回顧在金融風暴動用外匯基金反擊投機者操控行為，以保本港金融體系穩定，當中未提及中央政府角色。

「政治安全是國安根本」

鴉片戰爭論維護主權領土

至於中史及歷史科的國安教育課程框架，均提及鴉片戰爭與國家安全關係。高中中史科框架稱可研習鴉片戰爭、英法聯軍之役等侵略行為，如何威脅國家政權、主權等，「從歷史維度了解政治安全是國家安全的根本」。初中歷史科框架稱，教授鴉片戰爭讓學生明白維護國家主權、領土完整對國安的重要。

引抗戰日佔 教中港血脈相連

上述兩科亦有抗日戰爭內容，初中中史科框架稱教師可透過當時的報章及廣告等史料，讓學生認識香港各界支援內地抗戰，「體會及明白到國家與本港一衣帶水、共為唇齒的關係」。初中歷史科框架則稱教授日本侵佔香港內容時，讓學生「體會及明白國家與本港血脈相連，唇齒相依的關係」。

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