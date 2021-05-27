的總種票4人認罪 幹事子明言抽佣

保釋待求情 官稱將判監

的總幹事雷亞福（47歲）、胞妹雷偉芳（41歲）及雷亞福兒子雷敬賢（24歲）承認串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪；雷偉芳丈夫之姊夫陳琪南（50歲）則承認在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。4人續准保釋，法官押後求情至8月26日，待不認罪被告審訊完結，並明言案情嚴重，將判監。

案情稱，雷亞福2016年4月在微信群組中邀請3個胞妹申請成為「IT產業會員」並登記成選民，在立法會資訊科技界選舉中按指示投票，每人可獲1000元，名額共40個。雷偉芳在群組說這是「買票」，但雷亞福更正她應是「種票」。

群組內明言種票 親友：唔怕

其後雷偉芳發送信息至丈夫的親友群組，並稱計劃涉及「政治嘅種票」，要想清楚才參與。陳琪南回覆表示願參與計劃，說「唔怕啦，佢有錢收呢，叫投邊個咪投邊個囉，呵」。

同時雷亞福亦指示兒子雷敬賢招攬參加者，雷敬賢在一個名為「想上大專食哂D女？加入我地健身大聯盟」的中學同學群組提及計劃，但表明會在1000元報酬中抽取150元，3名中學同學答應了他。雷敬賢其後又再發同樣信息至一個名為「講西團」的朋友群組。

最終雷亞福與其胞妹、兒子收集了36人的資料，該36人登記成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，部分人以此會員身分登記成資訊科技界選民。3人在投票日前夕於群組呼籲成員投票給楊全盛，最終有19人到票站領取選票。

【案件編號：DCCC707/19】