澳門再禁六四集會 稱「結束專政」違法

支聯函張建宗倡准群聚

根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）第5條，政務司長如信納進行某群組聚集對政府事務運作屬必要，或有關個案的情况極其特殊，在其他方面符合香港公眾利益，可准許該聚集。支聯會致函張建宗，希望他批准申請，讓市民可合法參與每年一度的六四遊行及集會。

政務司長辦公室發言人表示，昨日收到一組織的電郵，稱擬於5月30日及6月4日舉辦遊行及集會，並要求司長准許該群組聚集，辦公室會按照有關法規處理該申請。

律政司長鄭若驊昨出席立法會會議，被問自發悼念六四、喊「結束一黨專政」是否違法，她沒有回應。

另外，澳門治安警察局前日（25日）回覆澳門民主發展聯委會，稱基於六四集會具有「違法性」及不符《傳染病防治法》規定，決定不容許舉行。民聯會在facebook上載警方回信，六四集會要求「結束一黨專政」，「目的是明顯具有挑釁性的意圖」，違反《行政程序法典》第8條的善意原則。

澳警：悖事實 損中央威信

澳門警方稱，歷次六四集會均透過具煽動的圖片和文字，例如「屠城」、「逼害」、「中共政權禍國殃民」等，作出有悖事實真相的虛假宣傳，與中央已對六四事件作出的決議及定性相對立，損害中央政府的信譽、威信及公信力。警方因此認為，六四集會違反《刑法典》第181條侵犯行使公共當局權力之法人罪，以及第177條公開及詆譭罪。此外，警方亦指六四集會違反第298條煽動以暴力變更已確立之制度罪。

民聯擬上訴終院 斥毁兩制

民聯會發聲明稱對當局深感憤慨，認為是政治打壓羅織罪名，侵犯澳人集會示威權利，亦破壞一國兩制聲譽。該會計劃向終審法院上訴，以維護《基本法》保障的公民權利。