李慧琼議助賄選囚8月 官斥影響全港 「海麗之友社」義工同刑期 齊申保釋上訴被拒

被告依次為鄧奕梅（44歲）和王維霞（54歲）為「海麗之友社」義工，其中王曾任職李慧琼的兼職議員助理。法庭早前裁定二人一項串謀在選舉中作出舞弊行為，向他人提供利益罪成。

辯方求情時引述「簡炳墀案」和「黎偉昌案」與本案案情比較，該兩案分別涉及2011年上水鄉事委員會賄選及1994年大埔墟區議會選舉種票，律政司覆核刑期後，上訴庭分別將兩案刑期上調至12個月和4個月監禁，其中黎偉昌因特殊情况而緩刑。

辯方稱屬低層義工 影響極微

辯方認為，相比「簡炳墀案」被告直接以13萬元利誘選民買票的行為，本案只涉提供福袋利益，案情存有極大分別，認為量刑應顧及賄選方式、被告角色及事件嚴重程度。辯方形容，被告並非參選人或民建聯成員，只是低層義工，其中首被告透過短訊呼籲他人投票的行為對選舉亦只有極微影響，籲法庭判二人緩刑。

暫委裁判官許肇強引述「黎偉昌案」表示，選舉舞弊行為公然漠視選舉神聖和持正的精神，輕判只會令制度崩壞，導致市民失去信心，法庭有責任判處阻嚇刑罰，務求杜絕任何形式的舞弊，即時監禁屬必須。

官：不認罪無悔意 舞弊須阻嚇

許官指出，兩被告當時角色為助選，曾向多名合資格選民提供誘因助選，而本案涉及立法會選舉，可影響全港市民甚至更廣。許官又說，從兩名被告不認罪以及背景報告內容可見，二人對當時作為毫無悔意，最終將量刑起點定為9個月，因二人初犯和過去服務社區的行為減刑1個月，判囚8個月。

兩被告一度申請保釋等候上訴，當中次被告表明會爭議定罪是否穩妥，惟許官形容本案證據非常清晰、環環相扣，「可謂鐵證如山」，拒絕兩人保釋申請。

【案件編號：WKCC 3866/19】

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