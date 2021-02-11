【Emily】西貢紙船翻新 「香港」「獨立」消失 原貼抗日舊報內容 市民嘆容不下歷史

康文：船身脫色 安排翻新

其中一名發現事件嘅市民譚先生話，噚日中午仲見到艘船印上「香港」、「獨立」字眼，但至下晝4點幾，隻船已唔同咗樣。佢話，本身船採用嘅舊報紙內容，係講述抗日戰爭時期東江縱隊嘅資料，屬香港歷史一部分，慨嘆目前香港連歷史都容不下，又質疑係咪臨近六四、七一呢啲「敏感」日子，政府部門要自我審查。

西貢區議員梁衍忻亦喺facebook發文，話艘船喺毫無預警下被「重新包裝」，「翻新」後嘅船已改頭換面。佢話曾致電康文署，獲回覆話因為「紙船」褪色而要翻新，預計呢個星期內完工，又話翻新工程將使用同一份舊報紙，但唔保證翻新後同舊紙船同樣。

康文署噚晚回覆Emily就表示，「紙船」船身印上記述抗日新聞嘅剪報，讓人緬懷西貢居民昔日加入東江抗日大隊嘅英勇事迹；早前職員巡視場地，察覺船身剪報貼紙出現脫色及破損，故安排翻新工作，話摺紙船仍採用相同嘅剪報重摺成船身，但以另一種摺法呈現，期望畀市民煥然一新嘅感覺。