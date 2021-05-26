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販毒疑犯「借尿循」逃脫 警搜邨一日擒回

【明報專訊】警方前晚押解一名涉嫌販毒男子到秀茂坪寶達邨搜屋，其間疑犯疑「借尿循」掙脫逃去，警方事後派出大批警員搜邨，至昨晚將疑犯擒回。

昨早10時許，半百警員繼續在寶達邨內搜查，現場有最少12輛警車，機動部隊警員分批登上達喜樓和達翠樓搜查，未見帶走任何人，至傍晚另一批警員再到場搜查。現場消息稱，警方前晚在深水埗以涉嫌販毒拘捕一名男子，押解他返回寶達邨達翠樓寓所搜查，其間男子掙脫，跑往約200米外的達喜樓後失去蹤影。警方自前晚起在邨內搜尋疑犯下落。

解手銬發難 取刀架頸

據了解，搜屋時疑犯在屋內稱要上廁所，警員疑將其手銬解開讓其如廁，其間他突然發難，撞開警員並衝到廚房拿起一把生果刀架頸，退到大門離開，現場警員追截不果，有閉路電視片段拍到疑犯赤腳逃走。

警方稱，深水埗警區特別職務隊於前晚約8時，在深水埗海壇街及南昌街交界截查一輛的士時，在車上檢獲約3克懷疑霹靂可卡因，當場以涉嫌販毒拘捕一名25歲姓曹男乘客。警方押解曹到其位於寶達邨寓所搜查，再於單位內搜出27克懷疑霹靂可卡因、約5克懷疑大麻草及一個電子磅，案中毒品總值約5.7萬元。搜查期間，曹趁機逃去，警方至昨晚在達喜樓梯間拘捕曹，他涉嫌販毒及從合法羈押逃離被捕，正被扣留調查。案件交由秀茂坪警區重案組第一隊跟進。

相關字詞﹕走犯 販毒集團 販毒

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