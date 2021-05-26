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港聞二

私家車撞車後墜20米橋 壓廢車起火 司機保命

【明報專訊】一輛日產私家車昨日清晨在青葵公路疑因天雨路滑失控，撞翻一輛密斗貨車後衝出橋面，直墜20米橋下一個停車場內，壓中一輛廢棄私家車，日產私家車之後一度起火，由消防救熄。日產私家車男司機意外後大難不死，情况嚴重，與受輕傷的貨車司機分別送院治理。

疑天雨路滑失控 撞翻貨車

事發於昨日清晨約5時，該輛日產私家車沿青葵公路往荃灣方向行駛，其間沿右二線駛至六號碼頭對出位置時，疑因天雨路滑失控，私家車剷向左邊，一輛運送水果密斗貨車的司機見狀欲扭軚閃避，仍遭私家車撞到，貨車繼而失控向右翻側，水果散落一地。私家車餘勢未了，撞向公路左邊約一米高石壆後，再彈起飛越石壆，直墜約20米橋下的青馬管制區西九龍緊急支援中心停車場，翻轉壓中一輛廢棄私家車。日產私家車車頭冒煙起火，22歲姓陳男司機負傷爬出逃生，約900元現金跌出車外。

專家：車頂撼車頂卸去撞擊力

大批消防事後趕至橋面救出被困的44歲姓曾貨車司機，另一批消防則趕至橋底開喉把私家車火焰救熄。陳身體多處受傷，情况嚴重，貨車司機則受輕傷，二人同告清醒，被送往瑪嘉烈醫院治理。警方正調查意外起因。

英國機械工程師學會院士盧覺強根據現場環境數據，估算日產私家車墜橋時垂直時速達71公里，撞向廢車時撞擊力達18.3噸，司機需承受約1881磅撞擊力，幸當時兩車「車頂撞車頂」，兩車車頂被撞凹時增加撞擊「接觸時間」，且廢車車胎具彈性，形成三重卸力減低撞擊力，令司機大難不死。他稱若日產私家車當時直撞地面，承受的撞擊力將增加約3倍，足以奪命。

相關字詞﹕車禍 炮彈飛車

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