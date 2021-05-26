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疑寓所揑斃女網友 青年留遺書上吊亡 打機群組結識 警列兇殺自殺

【明報專訊】兩名同為22歲的男女網友，昨日被發現倒斃於男方位於東涌滿東邨單位內，男死者懷疑先揑斃女死者後，再上吊自殺。警方在現場檢獲遺書，不排除案件涉及情殺，正調查行兇動機。

女事主上周六應邀機舖打機後失蹤

22歲男死者蕭浩賢，任職廚師；22歲女死者陳欣琪，為大專學生。二人2019年在網上一個打機群組認識，發展成朋友關係。女死者於上周六（22日）應男死者邀請，到旺角一間遊戲機中心打機後便告失蹤，其家人前日報案，其後在社交媒體發帖尋人。二人遺體昨傍晚由仵工舁走，死因有待驗屍確認。案件列作兇殺及自殺，交大嶼山警區重案組跟進。

昨早11時許，警方接獲一名21歲女子報案，指未能聯絡其22歲男性朋友。該女子稱早前曾接獲該男友人電話，透露自己生活不開心及有自殺念頭。女子昨早到訪男子位於滿東邨滿順樓3樓寓所，拍門無人應，擔心男友人輕生，於是報警。

警查是否情侶 不排除情殺

警方及消防到場破門入屋，涉事單位200多平方呎，男死者被發現在廁所內以尼龍繩上吊，女死者則被發現倒臥客廳牀上，二人當場被證實死亡。經法醫初步檢驗，男死者因上吊致死，無其他明顯傷痕；女死者頸上有明顯被人以手揑過的傷痕，雙手手腕有被繩綑綁過的痕迹。女死者衣服完好，未發現被性侵犯過的痕迹。二人已現屍斑，屋內有開冷氣，確實死亡時間待查。

警方在屋內檢獲一份遺書，為男死者所寫，內容透露自己生活不開心，有自殺念頭，並向朋友道別。大嶼山警區助理指揮官（刑事）徐展鵬稱，將向二人身邊的朋友了解，並調查二人社交媒體的通訊紀錄，以確認二人是否已發展成情侶關係。他又說，男死者生前和母親同住，近日母親因要處理私人事務而短暫搬離。

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