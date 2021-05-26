稱為引妻注意 廚工淫10歲女兒候判

着女兒跪舔下體 播成人片摸私處

被告為41歲男廚工，無刑事紀錄，承認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為及兩項非禮罪。另控方透露，受害女童X的母親不欲X再述創傷經過，拒絕讓X接受會面以索取創傷報告。

控方案情指出，被告與妻育有一子一女，一家數年前分別來港定居。前年7月某日早上，被告趁妻子外出工作、8歲幼子在客廳看電視，叫X到睡房，着X跪下舔他私處。

一個月後某晚，被告妻子在客廳教弟弟做功課，被告稱教X做功課，着她到房，被告一關上房門便示意X再跪下舔他私處，惟不久被告聽到妻子說X可以自己做功課，便未有行事。數天後，被告再提要求，是次X因擔心不跟從會遭被告打而屈從。

妻見女兒內褲有啡色物 揭發事件

同年11月14日午夜，被告下班後喝着啤酒回家，走進睡房向X說：「我畀你睇吓我買啤酒之前做過啲咩嘢。」他用電話播放成人影片，隨後用手指摸X的私處約15分鐘。X後來在廁所內悄悄哭泣，惟被告兩天後再向X做同樣事情。隔日妻子看到X內褲有啡色分泌物，詢問X及與被告對質下揭發事件。

【案件編號：DCCC 968/20】